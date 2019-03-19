Голосование «Клиника года - 2019»: выбираем лучших
В «Комсомольской правде» - Новосибирск» стартовал народный конкурс «Клиника года - 2019»
Выберем лучших в Новосибирске вместе!
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Для медицинских коллективов большая честь стать участником и тем более победителем нашего народного конкурса. А все потому, что осознанный выбор делаем мы с вами лично, отдавая свои голоса за лучших!
Приглашаем вас, уважаемые читатели, проголосовать за лучшие, по вашему мнению, медицинские учреждения и докторов Новосибирской области.
Голосование продлится до 31 августа 2019 года.
Как конкурс прошел в 2018 году можно посмотреть здесь (www.kp.ru/best/nsk/klinika-vrach-goda-2018).
ИСТОЧНИК KP.RU