2019-03-20T09:12:20+03:00
Клиника года Новосибирск

Голосование «Клиника года - 2019»: выбираем лучших

В «Комсомольской правде» - Новосибирск» стартовал народный конкурс «Клиника года - 2019»
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Выберем лучших в Новосибирске вместе!Выберем лучших в Новосибирске вместе!
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Для медицинских коллективов большая честь стать участником и тем более победителем нашего народного конкурса. А все потому, что осознанный выбор делаем мы с вами лично, отдавая свои голоса за лучших!

Приглашаем вас, уважаемые читатели, проголосовать за лучшие, по вашему мнению, медицинские учреждения и докторов Новосибирской области.

Голосование продлится до 31 августа 2019 года.

Как конкурс прошел в 2018 году можно посмотреть здесь (www.kp.ru/best/nsk/klinika-vrach-goda-2018).

УСЛОВИЯ КОНКУРСА

ИСТОЧНИК KP.RU

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