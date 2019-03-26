Конкурс «Клиника года - 2019»: Медицинский центр «Синеглазка»
Медицинский центр «Синеглазка» создан в 2006 году в городе Новосибирске. Это современное многопрофильное медицинское учреждение по оказанию неврологической, психологической, логопедической и ортопедической помощи.
В сферу услуг нашего центра входит консультирование, лечение и функциональная диагностика детей, страдающих патологиями многих систем и органов, в том числе имеющих заболевания нервной системы. В центре работают кандидаты наук, врачи высшей категории по методикам, разработанным в том числе в СО РАМН. Повышение квалификации осуществляют академики СО РАМН, доктора и кандидаты медицинских наук.
Коллектив Медицинского центра «Синеглазка».
Специалисты центра проводят высококвалифицированную диагностику и лечение следующих заболеваний детей и взрослых:
• патология нервной системы (первый год жизни);
• нарушение сна;
• задержка и нарушение письменной и устной речи;
• задержка психического развития;
• неврозы, фобии, страхи, заикания;
• дошкольная и школьная дезадаптация, синдром дефицита внимания, нарушение общения и поведения;
• ортопедическая патология;
• сложности в детско-родительских отношениях, психологические проблемы детей и взрослых.
Особой гордостью центра является программа выявления патологии ЦНС у наших маленьких пациентов. Отдельно обращаем внимание на программу детских психологических тренингов: квалифицированные специалисты по уникальным методикам помогут вашим детям преодолеть проблемы с успеваемостью в школе.
В работе центра используется методика электроэнцефалографического биоуправления (БОС-ЛАБ) для лечения детей с синдромом дефицита внимания и расстройством поведения. Консультации детского невролога, детского ортопеда, логопеда, детского психолога востребованы как жителями Новосибирска и Новосибирской области, так и иногородними и даже иностранными пациентами, включая пациентов из ближнего зарубежья.
Преимущества лечения в медицинском центре «Синеглазка»
• Индивидуальные программы обслуживания, подбор комплексного лечения с использованием проверенных высокоэффективных методик.
• Медицинские услуги и консультации специалистов.
• Все необходимые виды диагностики на базе современной лаборатории.
• Гарантия полной анонимности и конфиденциальности лечения.
Доверяйте свое здоровье профессионалам!
Адрес: Новосибирск, ул. Фрунзе, 61
Контактные телефоны: (383) 211-30-90, 211-40-05, 8-909-531-81-03
Сайт: www.sineglazka.com
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ИСТОЧНИК KP.RU