Конкурс «Клиника года - 2019»: Медицинский центр «Синеглазка»

Медицинский центр «Синеглазка» создан в 2006 году в городе Новосибирске. Это современное многопрофильное медицинское учреждение по оказанию неврологической, психологической, логопедической и ортопедической помощи.

В сферу услуг нашего центра входит консультирование, лечение и функциональная диагностика детей, страдающих патологиями многих систем и органов, в том числе имеющих заболевания нервной системы. В центре работают кандидаты наук, врачи высшей категории по методикам, разработанным в том числе в СО РАМН. Повышение квалификации осуществляют академики СО РАМН, доктора и кандидаты медицинских наук.

Коллектив Медицинского центра «Синеглазка».

Специалисты центра проводят высококвалифицированную диагностику и лечение следующих заболеваний детей и взрослых:

• патология нервной системы (первый год жизни);

• нарушение сна;

• задержка и нарушение письменной и устной речи;

• задержка психического развития;

• неврозы, фобии, страхи, заикания;

• дошкольная и школьная дезадаптация, синдром дефицита внимания, нарушение общения и поведения;

• ортопедическая патология;

• сложности в детско-родительских отношениях, психологические проблемы детей и взрослых.

Особой гордостью центра является программа выявления патологии ЦНС у наших маленьких пациентов. Отдельно обращаем внимание на программу детских психологических тренингов: квалифицированные специалисты по уникальным методикам помогут вашим детям преодолеть проблемы с успеваемостью в школе.

В работе центра используется методика электроэнцефалографического биоуправления (БОС-ЛАБ) для лечения детей с синдромом дефицита внимания и расстройством поведения. Консультации детского невролога, детского ортопеда, логопеда, детского психолога востребованы как жителями Новосибирска и Новосибирской области, так и иногородними и даже иностранными пациентами, включая пациентов из ближнего зарубежья.

Преимущества лечения в медицинском центре «Синеглазка»

• Индивидуальные программы обслуживания, подбор комплексного лечения с использованием проверенных высокоэффективных методик.

• Медицинские услуги и консультации специалистов.

• Все необходимые виды диагностики на базе современной лаборатории.

• Гарантия полной анонимности и конфиденциальности лечения.

Доверяйте свое здоровье профессионалам!

Адрес: Новосибирск, ул. Фрунзе, 61

Контактные телефоны: (383) 211-30-90, 211-40-05, 8-909-531-81-03

Сайт: www.sineglazka.com

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