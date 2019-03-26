Номинация «Доктор года - 2019»: Кирилл Валерьевич Молоков

Номинация «Доктор года - 2019»: «За проведение уникальных операций»

Выполняет рефракционные и лазерные операции.

Стаж работы в офтальмологии - более 10 лет.

Кирилл Валерьевич Молоков окончил с отличием Новосибирский государственный медицинский университет, специализация «педиатрия», «офтальмология».

За 10 лет работы достиг высокого профессионального уровня, владеет всеми основными методами обследования офтальмологических пациентов. Проводит лазерные операции на сетчатке, YAG-лазерные операции, лазерную коррекцию зрения, операции экстракапсулярной экстракции катаракты с имплантацией интраокулярной линзы, антиглаукоматозные операции, оперирует новообразования органа зрения и придаточного аппарата.

Регулярно участвует в конференциях, семинарах, посещает мероприятия областной школы офтальмологов и общества офтальмологов.

Прошел следующие курсы повышения квалификации:

• «Лазеры в офтальмологии»

• «Рефракционная хирургия»

• «Оптометрия. Контактная коррекция зрения»

• «Совершенствование практических навыков диагностики аметропий и оптической коррекции зрения»

• «Работа с возражениями в практике контактной коррекции зрения как психотерапевтическое взаимодействие»

• «Принцип превентивной медицины в контактной коррекции зрения»

• «Основы клинической рефракции глаза»

• «Совершенствование практических навыков в практике контактной коррекции зрения»

От первого лица

- Считаю, что врач-офтальмолог может посредством лечения улучшить или восстановить людям зрение. Глаза - основной орган чувств, благодаря им человек получает более 80% процентов информации о внешнем мире.

Врач призван служить здоровью людей и должен добросовестно выполнять свои обязанности, руководствуясь принципами врачебной этики. При этом врач должен постоянно совершенствоваться.

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