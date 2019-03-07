2019-03-07T13:17:30+03:00
Клиника года

«Клиника года - 2019» и «Доктор года - 2019»: выбираем лучших

В «Комсомольской правде» - Новосибирск» стартовал народный конкурс «Клиника года - 2019» и «Доктор года - 2019»
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Выберем лучших в Новосибирске вместе!Выберем лучших в Новосибирске вместе!
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В «Комсомольской правде» - Новосибирск» стартовал народный конкурс «Клиника года - 2019» и «Доктор года - 2019». Скажем честно, для врачей и пациентов это настоящие событие, к тому же наш конкурс проходит уже третий раз, а значит, можно говорить о том, что он стал традиционным. Доктора благодаря народному голосованию получают признание, а для нас это повод сказать добрые слова о людях, спасающих здоровье и жизни сибиряков. Так что смело голосуйте и в этом году, пополняя список лучших. Кроме того, оставляйте свои комментарии на сайте конкурса (www.kp.ru/best/nsk/klinika-vrach-goda-2018). Что касается «Клиники года», то для медицинских коллективов большая честь стать участником и тем более победителем нашего народного конкурса. А все потому, что осознанный выбор делаем мы с вами лично, отдавая свои голоса за лучших!

Приглашаем вас, уважаемые читатели, проголосовать за лучшие, по вашему мнению, медицинские учреждения и докторов Новосибирской области.

«КЛИНИКА ГОДА - 2019» ПРОГОЛОСОВАТЬ

«ДОКТОР ГОДА - 2019» ПРОГОЛОСОВАТЬ

УСЛОВИЯ КОНКУРСА

ИСТОЧНИК KP.RU

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