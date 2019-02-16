Радость Жорика: после скандала зоозащитники вернули пенсионерке потерянного пса

Новосибирские зоозащитники спустя месяц вернули пенсионерке собаку, которую она потеряла. Напомним, беспородный Жорик пропал месяц назад во время прогулки. Его хозяйка – пенсионерка Валентина Горюшина плохо ходит, поэтому выгуливала собаку без поводка. Убежавшего пса нашла в парке Анна Стародуб, новосибирская зоозащитница, руководитель известного благотворительного фонда «Варежка».

Волонтеры отказались возвращать хозяйке подобранную на улице собаку.Анна Стародуб, руководитель благотворительного фонда "Варежка"

Когда пенсионерка попыталась забрать своего питомца, волонтеры стали в позу. Анна заявила, что за Жориком плохо ухаживали, пес - не кастрирован, а самовыгул - зло. Девушка отдала собаку в новую семью, не смотря на просьбы многих новосибирцев пойти на встречу бабушке. Валентина Горюшина решила не сдаваться, она написала заявление в полицию, а также попыталась встретиться с принципиальной зоозащитницей. «Не вернешь мне собаку, пойду в прокуратуру. Все суды обойду, но Жорика верну. Предлагаю отдать его мирно», - попросила девушку пенсионерка.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/687788" frameborder="0"></iframe> Новосибирские зоозащитники не отдают пенсионерке ее собственную собаку.16 января у Валентины Горюшиной пропала собака. Ее нашли волонтеры. Но зоозащитники теперь отказываются отдавать пса обратно.Даба ДАБАЕВ

ПСА ПРОВОЖАЛИ НОВЫЕ ХОЗЯЕВА

Анна Стародуб после встречи с пенсионеркой взяла сутки на размышление. И в итоге под напором общественности сдалась.

- Жорик - моя единственная радость. Я думаю, что Анна сдержит свое обещание, - волновалась перед встречей с псом его хозяйка. – Сегодня уже все соседи у меня поперебывали. Всем домом ждем.

Ровно в три часа дня к дому бабушки подъехала машина. Оттуда пулей выскочил Жорик. Маленький рыжий песик не мог скрыть своей радости, облизывал лицо, руки хозяйки, повизгивая от счастья.

- Золотиночка моя. Спасибо вам. Мой, мой, мой, - не могла сдержать эмоций Валентина Горюшина.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/692267" frameborder="0"></iframe> Жорика вернули: трогательная встреча хозяйки и пса после долгой разлуки.Даба ДАБАЕВ

- Перестегните его, - строго сказала Анна. - Нужно кормить его хорошим кормом. То, что вы говорите, что он любит всякие огурцы, яблоки - ему по-хорошему не нужно все это есть. По полтаблетки один раз в день нужно додавать ему лекарства, потому что уже начали курс лечения.

От материальной благодарности Анна Стародуб отказалась и добавила:

- Не будем больше обсуждать, что без поводка вы его больше не выгуливаете?

Пенсионерка пообещала, что теперь будет выгуливать собаку на поводке.Фото: Даба ДАБАЕВ

Во время передачи собаки присутствовали и ее несостоявшиеся новые хозяева.

- Молодой человек улыбался, видел, что собака очень рада вернуться домой. А девушка была пасмурная. Мне их очень жалко. Они видимо успели привязаться. И Жорик к ним очень хорошо стал относиться. Когда они сели в машину, он подбежал, лапками на дверки встал и с ними попрощался, - добавила Валентина Горюшина.

«СПАСИБО ВСЕМ, А ОСОБЕННО «КОМСОМОЛКЕ»

Дома Жорик сразу же устроил ревизию. Обнюхал всю квартиру и деловито забрался на подоконник.

- Он днем всегда сидит у меня на окошке. Он всех видит, его все видят. Так со всеми и общается, - рассказывает пенсионерка.

Поздороваться с вернувшимся Жориком пришел весь дом.

- Рот у него не закрывается сейчас, язык наружу. И меня и всех соседей облизал, обцеловал. Всем спасибо огромнейшее за поддержку, за помощь. Особенно «Комсомолке». Вы первые написали о нашей беде и привлекли внимание к ней. Без такого резонанса нам навряд ли удалось бы вернуть Жорика, - благодарна пенсионерка.

И Жорик, и бабушка - счастливы.Фото: Даба ДАБАЕВ

Никаких претензий к Анне она предъявлять не собирается: «Главное, что Жорик вернулся домой!».

Пенсионерка обещает выгуливать своего питомца теперь только на поводке. А в понедельник пойдет переделывать его паспорт. По документам, которые ему сделала зоозащита, Жорик стал Максом, а хозяин его - мужчина.

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Мы рассказали о трагедии Татьяны Ахметьевой: у пенсионерки украли гуляющего во дворе кота, женщина считает, что нашла своего зверя в приюте, но в суде доказать ничего не может: животное не чипировано, а приют принципиально не отдает питомцев тем, кто выпускает котов на травку.

Сразу раздались голоса: бабушку жалко, но правы зоозащитники: на улицах машины, отравленные крысы и собаки, выпущенные коты гадят в подъездах... Короче, пусть сидят дома, если хозяева не хотят, чтобы их украли. И пусть еще граждане ставят любимцам под кожу чипы: какой-то такой совет просился в конце расследования…

И тут на этот первый рассказ стали приходить отклики, один другого ярче. Настало время офигительных историй (подробнее).