«Доширак» замерз, а они - нет: как сибиряки рискуют в 40-градусные морозы ради лайков

Для кого-то - мороз, а для кого-то - повод собирать горячие комментарии и лайки. Сибирские блогеры покоряют соцсети, снимая «отмороженные» видео. Корреспонденты «Комсомолки» составили подборку самых отвязных фотографий и видео.

ЛАПША ЗАЛЕДЕНЕЛА, КАК У ПОЛЯРНИКОВ

the_mau_mau_ Когда в Сибири за -30, а хочется пикника

Парень в кадре - морж Сергей Мищенко, он уже много лет ныряет в прорубь, так что окунуться в ледяную воду при -32 не побоялся.

- Незадолго до того, как муж пошел купаться в прорубь, в интернете нам попалось видео опыта, который проводили полярники. Они показывали, что заваренный «Доширак» у них на улице замерзал. И мы решили совместить ныряние и этот эксперимент, - объясняет Марина Мищенко.

С погодой сибирякам повезло - столбик термометра показывал -32, условия для опыта идеальные. Так что в кадре зрители видят, как намотанная на вилку лапша эффектно замерзает прямо в воздухе.

- Даже снимать этот ролик без рукавичек было очень холодно, - призналась Марина.

«ПООБЕЩАЛА РОДИТЕЛЯМ!»

Суровые морозы нипочем не только сильным мужчинам, но и хрупким девушкам. Молодая мама из Искитима Алиса Шведова (дочке сибирячки исполнилось 9 месяцев) начала закаляться после Нового года.

alisashvedova22 Закалка по расписанию: девушка обливается на морозе под минус 40

- Я решила, что нырять в прорубь для меня слишком экстремально, и сказала родителям, что буду обливаться холодной водой, - рассказывает Алиса. - Приходится свое слово держать: обливаюсь по понедельникам. Сегодня было -37, но я обещание сдержала. Выбежала во двор в тапочках, чтобы ногам не так холодно было, облилась - и бегом домой.

alisashvedova22 От одного вида холодно: молодая мама обтирается снегом в мороз

Кстати, у семьи Алисы есть одна традиция: по субботам обязательно топят баню. И после парной девушка обтирается снегом.

«СНИМАЛИ ПРИ -38»

Новосибирец Максим Смирнов на свой эксперимент решился, когда столбик термометра опустился до -38.

smirnov.ps Опыты на морозе: что будет, если разлить кипяток

- Идея в голову пришла спонтанно: решил выйти на улицу с кружкой, в которую была налита горячая вода, и выплеснуть жидкость вверх, сделав красивую арку над собой, - описывает опыт Максим Смирнов. - Снимать ролик мне помогала подруга. Записали все быстро, понадобилось всего два дубля.

Через 15 минут Максим уже отогревался дома.

ЭКСТРИМ НА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

2 февраля Вячеславу Горюнову исполнилось 34 года, но свой день рождения он встречал не в теплой квартире за праздничным столом, а в лесу в мороз под -40.

На улице под -40, Вячеслав Горюнов и его команда отправились... выживать в лес.

- На самом деле это просто так совпало, что поход пришелся на мой день рождения. Вообще, мы с друзьями уже много лет испытываем себя в экстремальных условиях и показываем другим, как с ними справляться, - объясняет Вячеслав. - В этот раз из-за морозов желающих отправиться в лес оказалось немного. На электричке из Новосибирска мы доехали до станции Сельская Искитимского района, а потом еще 6 километров прошли на лыжах и снегоступах. Мы хотели быть подальше от сел, чтобы в округе не было домов.

Кстати, никаких подручных инструментов, чтобы соорудить в лесу жилище, у сибиряков с собой не было.

Так выглядело жилище, в котором устроились сибиряки. А вы бы провели ночь в таком "домике"?

- Это было еще одно условие нашего похода: делать все только своими руками. Поэтому наломали веток, соорудили каркас и засыпали его снегом. В нашем жилище было -5. Костер внутри разводить было нельзя - воздух нагревался от наших тел, - рассказывает Вячеслав.

Есть и еще одна хитрость, которой воспользовались сибиряки.

- Внизу, у реки, было -37, но мы поднялись повыше и отошли подальше от воды, где было -30, - объяснил Вячеслав.

Кстати, все туристы вернулись домой без малейшей простуды!

А В ЭТО ВРЕМЯ

Февраль лютует: 44-градусные морозы в Новосибирской области побили многолетние рекорды

— С самых первых чисел февраля морозы уже побили рекорды конкретного дня, начиная с 1 февраля, когда в регион произошло вторжение арктического антициклона. Так, в ночь на 2 февраля температура по области понизилась от минус 33 до минус 45 градусов. Самая низкая — минус 45 — была в Искитиме, также холодно было и в соседних Томской, Кемеровской областях — в пределах 44-45 градусов мороза, — рассказал «КП»- Новосибирск» пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин (подробнее).

Бросает в дрожь: крепкие парни поиграли мышцами в проруби при минус 34

Кто-то в тридцатиградусные морозы и носу из дома не покажет, а вот сибирским мужикам, похоже, холода нипочем. По крайней мере, для накаченных парней из клуба закаливания и моржевания «Спектр». Утром 2 февраля, когда термометр показывал минус 34 градуса, они отправились купаться в прорубь. Сибиряки устроили по-настоящему экстремальную фотосессию на озере Блюдце на улице Горской (подробнее).

Крепкие парни явно приглянулись девушкам в Интернете. Фото: Станислав ЛУКАШЕВИЧ.

Термометры зашкаливают, а моржи бегут в прорубь: как Сибирь переживает морозы за минус 40

Синоптики заранее предупредили о колючих минус 40 и ниже. Насколько ниже не уточнили. Официально самый минимум был зафиксирован 2 февраля в Томской области: -48! Впрочем, в Новосибирской области, похоже, столбик термометра упал еще ниже. Настолько, что закончились цифры. Читатели прислали в «КП»-Новосибирск» сразу несколько снимков, сделанных в Тогучинском районе.

— Здравствуйте. Это настоящие фото. С утра в поселке Нечаевском было -53. А в Тогучине тепло, всего -47, — написала нам жительница райцентра Ольга (подробнее).