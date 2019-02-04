2019-02-04T10:53:08+03:00
Общество

Февраль лютует: 44-градусные морозы в Новосибирской области побили многолетние рекорды

Февральские морозы в Новосибирской области усилились до рекордно-низких температур
Надежда ЯРКОВА
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Мороз 2 февраля побил рекорд 1957 года.Мороз 2 февраля побил рекорд 1957 года.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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С начала февраля синоптики отметили новые рекорды по морозу в Новосибирской области.

— С самых первых чисел февраля морозы уже побили рекорды конкретного дня, начиная с 1 февраля, когда в регион произошло вторжение арктического антициклона. Так, в ночь на 2 февраля температура по области понизилась от минус 33 до минус 45 градусов. Самая низкая — минус 45 — была в Искитиме, также холодно было и в соседних Томской, Кемеровской областях — в пределах 44-45 градусов мороза. 3 февраля днем было небольшое ослабление морозов до минус 20-29 градусов по области, сегодня же в ночь на 4 февраля была очередная волна холода с севера, и морозы усилились до минус 44 градусов, это также было отмечено в Искитиме, — рассказал «КП»- Новосибирск» пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.

Он добавил, что 2 февраля по Новосибирской области были побиты рекорды по морозам. В Каргате было зафиксировано минус 42,7 градусов (предыдущий рекорд этого дня был минус 40 в 1957 году), в Ужанихе — минус 41,7 градусов (предыдущий рекорд — минус 39,9 в 2014 году), в Здвинске — минус 41,7 (предыдущий рекорд — минус 40,7 в 1973 году).

Синоптики предполагают, что морозы пока в области будут продолжаться, при этом будут и незначительные их ослабления.

— Так, 6 февраля ночью ожидается от минус 30 до 35 градусов, местами по северу области до минус 40. Днем морозы ослабнут до минус 20-25 градусов, по северу до минус 31 градусов, по югу — могут быть снегопады. 5 и 7 февраля морозы будут от минус 32 до минус 39, местами до 46 градусов мороза, — предупредил Ренад Ягудин, добавив, что морозная погода неблагоприятно влияет и на окружающую среду. В такие холодные безветренные дни много вредных примесей, вот и сейчас в городе трудно дышать из-за скопления дыма и выхлопных газов.

Термометры зашкаливают, а моржи бегут в прорубь: как Сибирь переживает морозы за минус 40

В Сибири стоят такие морозы, что спасатели рекомендуют не выходить из дома на прогулки и уж тем более не рисковать с поездками за город. Синоптики заранее предупредили о колючих минус 40 и ниже. Насколько ниже не уточнили. Официально самый минимум был зафиксирован 2 февраля в Томской области: -48! Впрочем, в Новосибирской области, похоже, столбик термометра упал еще ниже. Настолько, что закончились цифры. Читатели прислали в «КП»-Новосибирск» сразу несколько снимков, сделанных в Тогучинском районе.

Народ во всю меряется градусниками. Фото: читателей "КП", а также Новосибирской службы эвакуации АСТ-54.

Народ во всю меряется градусниками. Фото: читателей "КП", а также Новосибирской службы эвакуации АСТ-54.

— Здравствуйте. Это настоящие фото. С утра в поселке Нечаевском было -53. А в Тогучине тепло, всего -47, — написала нам жительница райцентра Ольга (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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