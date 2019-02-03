2019-02-03T12:16:19+03:00
Общество

Термометры зашкаливают, а моржи бегут в прорубь: как Сибирь переживает морозы за минус 40

В Сибири стоят экстремальные температуры, но это не повод унывать. Народ развлекается, фотографируя градусники, а любители холодного плавания записали обращение к читателям «КП» [видео]
Виктория МИНАЕВА
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Температура в Сибири опускается ниже 40. А в некоторых населенных пунктах по ночам даже ниже 50! Такому морозу рады только моржи.Температура в Сибири опускается ниже 40. А в некоторых населенных пунктах по ночам даже ниже 50! Такому морозу рады только моржи.
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В Сибири стоят такие морозы, что спасатели рекомендуют не выходить из дома на прогулки и уж тем более не рисковать с поездками за город. Синоптики заранее предупредили о колючих минус 40 и ниже. Насколько ниже не уточнили. Официально самый минимум был зафиксирован вчера, 2 февраля, в Томской области: -48! Впрочем, в Новосибирской области, похоже, столбик термометра упал еще ниже. Настолько, что закончились цифры. Читатели прислали в «КП»-Новосибирск» сразу несколько снимков, сделанных в Тогучинском районе.

— Здравствуйте. Это настоящие фото. С утра в поселке Нечаевском было -53. А в Тогучине тепло, всего -47, — написала нам жительница райцентра Ольга.

Народ во всю меряется градусниками. Фото: читателей "КП", а также Новосибирской службы эвакуации АСТ-54.

Народ во всю меряется градусниками. Фото: читателей "КП", а также Новосибирской службы эвакуации АСТ-54.

А жители поселка Ярково Новосибирского района прислали фото градусника с отметкой -48. У соседей — в селе Огневая Заимка Черепановского района термометр показал на градус меньше.

Погода многим сбила планы. Традиционно из-за морозов отменили междугородние автобусы. И из неожиданного — соревнования по биатлону. «Кубок России 5 этап, «Приз Глинского» отменяются!» — заявил Союз биатлонистов России, указав причину — слишком холодно! Оно и понятно, не ровен час порох замерзнет, не то, что лыжники.

А вот в Барнауле не стали отменять Кубок губернатора по художественной гимнастике. Хоть соревнования и проходили в помещении, юные гимнастки хорошо намерзлись, соревнуясь за победу.

Соревнования в Барнауле: зрители в пуховиках, а спортсменкам приходится мерзнуть. Фото: Олег УКЛАДОВ

Соревнования в Барнауле: зрители в пуховиках, а спортсменкам приходится мерзнуть.Фото: Олег УКЛАДОВ

Но есть и те, кому погода просто шепчет. Новосибирские моржи уже второй день не вылезают из воды. Экстремалы из спортивного клуба «Белые медведи» днем 3 февраля устроили небольшой заплыв на Новосибирском водохранилище. К этому времени чуть потеплело — до -35. Для моржей это – как тайский бриз.

— У нас типа фитнес-клуба и есть свое расписание, где утром каждого воскресенья назначена тренировка, — рассказал Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» аквайс-спортсмен Виталий Панасюк. — Людей в этот раз из-за холодов было меньше, чем обычно, самые молодые испугались. Пришли те, кому от 30 до 70 лет. И вот они и я окунулись в прорубь.

В Новосибирске моржи окунулись в прорубь в -35 и передали привет читателям "Комсомольской правды".

Моржи записали видео, на котором передают привет читателям «Комсомолки». Виталий говорит, что пока делал запись, пробыл в воде 12 минут!

— Разве это рекорд? Это мало для меня, — удивлен нашему вопросу Панасюк. — Я как-то проплыл 2,5 километра в холодной воде, плыл больше часа! Холодно? Холодно. Иногда даже сознание теряешь! Ребята, ну это спорт. А сейчас это так — просто закаливание, несколько минут в воде и в баньку, которую мы арендуем, чтобы согреться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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