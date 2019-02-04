Бросает в дрожь: крепкие парни поиграли мышцами в проруби при минус 34

СЕГОДНЯ 13:57 2019-02-04T13:57:39+03:00

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Кто-то в тридцатиградусные морозы и носу из дома не покажет, а вот сибирским мужикам, похоже, холода нипочем. По крайней мере, для накаченных парней из клуба закаливания и моржевания «Спектр». Утром 2 февраля, когда термометр показывал минус 34 градуса, они отправились купаться в прорубь. Сибиряки устроили по-настоящему экстремальную фотосессию на озере Блюдце на улице Горской.

Крепкие парни явно приглянулись девушкам в Интернете. Фото: Станислав ЛУКАШЕВИЧ.

— Купание в проруби по субботам для нас — традиция, и мы не отменяем его ни в какие холода, — объясняют в «Спектре».- Правда, желающих окунуться в этот раз было поменьше: если обычно приходит 30-40 человек, то в этот раз 10-15 бывалых моржей.

Ныряли в прорубь новосибирцы на озере Блюдце. Фото: Станислав ЛУКАШЕВИЧ.

Чтобы после таких купаний не превратиться в ледышку и не оказаться на больничной койке, у моржей были свои приемы:

На экстремальную фотосессию решились 15 человек. Фото: Станислав ЛУКАШЕВИЧ.

— Прежде всего, все надо делать очень быстро: если промедлишь хотя бы две минуты — обморозишь и пальцы, и уши, — объясняют экстремалы. — И, конечно, одеваемся после купания так, будто на улице минус 50: например, две пары варежек!

ПЕред тем, как сибиряки стали нырять в прорубь, ее приняли спасатели. Фото: Станислав ЛУКАШЕВИЧ.

ИСТОЧНИК KP.RU