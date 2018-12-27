Борьба и планы нового министра: «Очередей в поликлиниках не будет, а некоторых онкологических пациентов отправим в частные центры»

В сентябре 2018 года корабль новосибирского здравоохранения получил нового капитана. Министром стал 45-летний Константин Хальзов, руководитель регионального Центра крови. Спустя три месяца после назначения новый министр согласился рассказать корреспонденту «Комсомолки», что изменится в чувствительной отрасли в ближайшее время.

- Константин Васильевич, как вы узнали, что теперь отвечаете за медицину нашего региона?

- В этом году Центру крови исполнилось 80 лет, и после юбилейной конференции я пошел на неделю в отпуск. Никуда не уезжал - находился в Новосибирске, и вдруг раздался звонок… Все произошло в течение буквально двух дней. Я не отказался от места, но, как любой нормальный человек, почувствовал страх. Никакой программы у меня не было, она сейчас только формируется, но общее понимание, что делать на новой должности, имелось. Я же все равно трудился в структуре здравоохранения. Я бы не брался за эту работу, если бы не хотел что-нибудь изменить в лучшую сторону. Задачи пересидеть здесь какое-то время у меня нет.

- Что-нибудь поменяли в кабинете?

- Ничего не менял, только систему для проведения телеконференций поставил.

- Об огромном количестве совещаний с вами мы наслышаны. Как все успеваете?

- Мероприятий действительно много. Совещания заканчиваются в шесть часов вечера, а дальше начинается ежедневная работа, которую должен вести министр. Не могу пока делегировать полномочия, потому что стараюсь во все вникнуть сам. Говорят, что это неправильно… Документооборот сейчас в принципе очень большой и внутри министерства, и межведомственный.

- Вы упомянули, что программа пока только формируется, но видение уже есть. Каких изменений ждать? Что вас не устраивает в сложившейся системе?

- Во всем должна быть организация, дорожная карта и регламент. И сейчас нам этого не хватает. У нас множество приказов, и их нужно объединить в систему, чтобы у врача первичного звена была цельная картина. Мы сейчас говорим, что нужно выявлять онкологию, туберкулез, сердечно-сосудистые патологии. Но все в итоге сводится к работе участкового терапевта. Что касается оказания высокотехнологичной помощи, то мы самодостаточны, практически никого не отправляем на лечение за пределы области, но для того, чтобы пациент вовремя получил помощь, грамотно сработать должны все... В общем, круг замкнулся. Как только мы поднимем первичное звено - все изменится.

- В связи с этим возникает вопрос об огромных очередях - читатели регулярно жалуются. При этом нам постоянно обещают, что вот-вот все решится, ведь у нас работает информационная система. Но в итоге люди как толпились возле регистратуры, так и продолжают толпиться!

- Если бы электронная система сегодня работала, как положено, и соответствовала всем требованиям, которые к ней предъявляются, то я думаю, минимум на 30 процентов мы сняли бы это социальное напряжение. Каждую неделю за своим столом я собираю IT-специалистов и наших экспертов. Я обязал всех главных врачей писать замечания и ошибки действующей электронной системы. Каждый день получаем отклик. Я считаю, не надо скрывать проблему - нужно оголять ее и решать. Мы должны наладить работу электронной системы, иначе не будет развития. В следующем году мы должны полностью перейти на электронный документооборот. Сейчас все силы брошены на налаживание этой информационной системы.

- А достаточно ли средств на развитие новосибирского здравоохранения? Можно сколько угодно бросать силы, но если денег нет, то все так и останется лишь души прекрасными порывами…

- Бюджет увеличился. Меня пока все устраивает. Большая составляющая - это софинансирование национальных проектов. И еще одна наша задача на следующий год - поднять техническую базу больниц скорой помощи и других организаций. Благодаря национальному проекту в 2011 - 2013 годах учреждения здравоохранения были оснащены оборудованием. Прошло пять лет, и оно просто износилось. Эндоскопические аппараты, УЗИ, флюорографы, маммографы… На всем этом оборудовании мы каждый день работаем в потоке. Аппараты нужно менять. Когда я вступил в должность, разослал руководителям учреждений письмо с просьбой, чтобы они написали, чего не хватает. И в основном это оказалось именно оборудование. Мало кто написал, что нужна операционная лампа или хирургический стол. Все, так сказать, «хотелки» сразу удовлетворить не сможем - на это требуется очень много средств. Откуда-то вдруг они не возьмутся. Сколько есть - столько есть. Будем постепенно все обновлять.

- Обновления ждет и онкологический диспансер. В последние месяцы наша онкологическая служба была под пристальным вниманием общественности. И недавние кадровые перестановки также вызывают вопросы. У областного онкологического диспансера сменился главный врач. Стала ли ротация кадров результатом аудита онкологической службы, который был объявлен перед строительством онкоцентра?

- В том числе, да. Я считаю, что Олег Иванович Иванинский - самый достойный человек, который справится с той задачей, которая стоит перед Новосибирской областью. Он сейчас на себя это взвалил и, я уверен, достойно вытянет нашу онкологическую службу в разряд лучших. Никто никого не выгонял. Владимир Евгеньевич Войцицкий остается в онкодиспансере профессором и заведующим кафедры. Планируется также назначить его заместителем главного врача по развитию. Преемственность сохраняется. У нас появилось видение не центра, а службы. Онкоцентр - это всего лишь коробка.

- Какие новшества нам принесет это самое видение?

- В этом году мы точно передаем определенные виды помощи онкологическим пациентам в частные медицинские центры. Сейчас готовится приказ. Я вас уверяю, что не будет никакой коррупции. Каждый случай будет стоить ровно столько, сколько определят территориальная программа. Всех пациентов будет направлять онкодиспансер и только в те центры, которые обладают необходимыми возможностями. Решили разделить их по направлениям.

- Зачем отдавать некоторых пациентов в частные центры? Ведь впереди у нас строительство онкологического центра!

- Пока он строится, люди-то живут. Мы должны их лечить и делать это качественно. Пациенты должны все эти годы, пока учреждение строится, получать помощь. Я не могу увеличить количество коек в диспансере. Почему мы должны замкнуться в рамках одного диспансера? Рвать себя на части? Да, мы финансируем государственные учреждения. Но те показатели, за которые я отчитываюсь ежедневно, ежемесячно, касаются здравоохранения всего региона, независимо от правовой организации учреждений. Моя задача - объединить всех в систему, чтобы каждое учреждение здравоохранения работало на благо людей. Я за то, чтобы каждый занимался своим делом, не забирал друг у друга хлеб, но при этом все мы имели хороший результат.

- Решения еще каких проблем нам ждать в самое ближайшее время? Какой груз можно оставить в уходящем году?

- Достигнуто соглашение по диспансеру в Академгородке. Сейчас идет оформление документов. У него будет другая организационно-правовая база. Могу сказать, что он станет подразделением нашего учреждения. Все тренды, подход к обслуживанию ученых - все сохранится. Это решение было принято коллегиально с учеными. Помимо этого, в январе мы ждем и постановления правительства страны о начале строительства перинатального центра. Деньги будут полностью целевые - и на строительство, и на оборудование.

- Будем ждать от вас новых решений и пристально наблюдать за вашей работой в следующем году. Что бы вы пожелали своим подчиненным?

СКАЗАНО

От имени министерства здравоохранения Новосибирской области примите искренние поздравления с наступающим Новым годом и Рождеством!

Даже становясь взрослыми, мы продолжаем в канун Нового года загадывать желания в надежде, что они непременно исполнятся. У каждого из нас есть свои заветные мечты, однако уверенность в своих силах, оптимизм, чувство юмора и хорошее здоровье - вот то, что необходимо всем, без исключения, в наступающем году!

Мы желаем Вам уютного домашнего очага и семейного благополучия, радости встреч с дорогими людьми и верными друзьями!

Министр здравоохранения Новосибирской области

Заслуженный работник здравоохранения России

Константин Хальзов

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Константин Васильевич ХАЛЬЗОВ

Родился в 1973 году. В 1996 году с отличием окончил Новосибирский государственный медицинский институт по специальности «лечебное дело». Работал врачом-хирургом отделения неотложной хирургии Городской клинической больницы скорой помощи. С 2006 года занимал должность заместителя главного врача по медицинской части - врача-трансфузиолога. В октябре 2008 года был назначен главным врачом Новосибирского центра крови. С 27 сентября 2018 года занимает должность министра здравоохранения Новосибирской области.