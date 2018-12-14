2018-12-14T07:40:11+03:00
Общество

Из минздрава в главврачи: экс-министр здравоохранения возглавил онкодиспансер

Олег Иванинский занял место главного врача Новосибирского областного онкологического диспансера
Надежда ЯРКОВА
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Сегодня нового главврача онкодиспансера представили коллективу.Сегодня нового главврача онкодиспансера представили коллективу.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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Бывший министр здравоохранения Новосибирской области Олег Иванинский назначен на должность главного врача онкологического диспансера.

— Олег Иванинский назначен главой новосибирского онкодиспансера, — подтвердил начальник отдела пресс-службы правительства региона Роман Кулаковский.

Также информацию о его назначении подтвердили и в областном Министерстве здравоохранения области.

— Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов представил сегодня, 14 декабря представил коллективу нового главного врача онкологического диспансера Олега Иванинского и с сегодняшнего дня он занимает должность главного врача, — рассказала «КП» — Новосибирск руководитель пресс-службы Министерства Здравоохранения по НСО Светлана Маркеева.

Напомним, Олег Иванинский руководил новосибирским Минздравом с 2014 года, а до этого занимал должность главного врача «Станции скорой медицинской помощи». Однако в конце сентября текущего года он оставил Министерство здравоохранения. Его место занял Константин Хальзов.

О судьбе руководившего онкологическим диспансером Владимира Войцицкого пока ничего не известно.

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