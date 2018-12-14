2018-12-14T07:40:11+03:00
Общество

Из минздрава в главврачи: экс-министр здравоохранения возглавил онкодиспансер

Олег Иванинский занял место главного врача Новосибирского областного онкологического диспансера
Надежда ЯРКОВА
Поделиться:
Сегодня нового главврача онкодиспансера представили коллективу.Сегодня нового главврача онкодиспансера представили коллективу.Фото: Андрей КОПАЛОВ
Изменить размер текста:

Бывший министр здравоохранения Новосибирской области Олег Иванинский назначен на должность главного врача онкологического диспансера.

— Олег Иванинский назначен главой новосибирского онкодиспансера, — подтвердил начальник отдела пресс-службы правительства региона Роман Кулаковский.

Также информацию о его назначении подтвердили и в областном Министерстве здравоохранения области.

— Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов представил сегодня, 14 декабря представил коллективу нового главного врача онкологического диспансера Олега Иванинского и с сегодняшнего дня он занимает должность главного врача, — рассказала «КП» — Новосибирск руководитель пресс-службы Министерства Здравоохранения по НСО Светлана Маркеева.

Напомним, Олег Иванинский руководил новосибирским Минздравом с 2014 года, а до этого занимал должность главного врача «Станции скорой медицинской помощи». Однако в конце сентября текущего года он оставил Министерство здравоохранения. Его место занял Константин Хальзов.

О судьбе руководившего онкологическим диспансером Владимира Войцицкого пока ничего не известно.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Смерть на «встречке»: под Новосибирском водитель «Газели» погиб в лобовом столкновении с грузовиком
«Машина курильщика»: новосибирские блогеры решили скурить «Жигулями» 3000 сигарет
Посылка с «сюрпризом»: культурист пойдет под суд за контрабанду анаболиков
«Отогреваются и идут на поиски добычи»: новосибирцев пугают затаившимися в живых елках клещами
Анатолий Локоть назвал три главные события уходящего года
Погода на день в Новосибирске: 19 декабря будет ветрено и минус 7 градусов
Новосибирский астролог рассказала, какое платье надеть на Новый год
«Борода все время лезла в нос» - мэр Новосибирска рассказал, как был Дедом Морозом
«Помог дыхательный капюшон»: в Новосибирске пожарные спасли шесть человек
Директора школы обвиняют, что заставлял учеников прыгать через костер без трусов
«Вот они, мои красоточки»: танцовщицы сняли видео не для стесняшек
«Ребята немного перепили»: полицейские ищут мужчин, устроивших стрельбу из машины
«ААА можно всё»: новосибирцы возмутились хамской парковке «Лексуса» в центре города