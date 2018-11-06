Про врачей-глыб и народную любовь к кардиологу: новый министр новосибирского здравоохранения ответил на вопросы

СЕГОДНЯ 16:22 2018-11-06T16:22:36+03:00

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После выборов губернатора в сентябре все ждали и гадали, какие перестановки произойдут в правительстве… И вот 27 сентября стало известно: у регионального минздрава новый министр. Кресло занял Константин Васильевич Хальзов, хорошо известный всем новосибирцам, особенно донорам крови, главный трансфузиолог региона и главный врач Новосибирского центра крови. Спустя полтора месяца после громкого назначения состоялся его первый официальный выход в свет. На пресс-конференции новый руководитель минздрава рассказал о самом наболевшем - работе поликлиник, ФАПов и «Скорой помощи» - так называемом первичном звене, к которому накопилось много вопросов. И мы постарались задать их как можно больше.

КТО СПРАВИТСЯ С ЗАДАЧАМИ - ТОТ И МОЛОДЕЦ!

С приходом нового руководителя все вспомнили, конечно, поговорку про метлу…

- Никаких кадровых перестановок не будет, - заверил министр. - Каждый руководитель сегодня отвечает за свое медицинское учреждение. Если он справится с теми задачами, которые перед ним стоят, значит, он молодец, если нет - тогда… Но на сегодня - нет.

«ВРАЧ ПЕРВИЧНОГО ЗВЕНА - ЭТО ЖЕ ГЛЫБА»

Одна из главных проблем, с которой сталкивается каждый, - очереди в поликлиниках. Высказался о них и министр:

- Это наша головная боль. Я очень надеюсь, что с полноценным вводом информационной медицинской системы этот вопрос должен просто уйти в небытие. Мы избавимся от талончиков, от записи вручную. Сегодня можно записаться на прием с помощью сайта Госуслуги. Прямо сейчас, когда мы обсуждали вопрос, я сам попробовал - получилось. Комплекс мероприятий позволит уйти от очередей, талончиков - все будет в рамках единого окна. Сейчас нужно сначала прийти к терапевту, отсидеть в очереди, затем, получив направление, идти с ним за талончиком к узкому специалисту… Мы сократим этот путь. Но направление к узкому специалисту по-прежнему будет давать участковый терапевт. Иначе у нас не хватит врачей-специалистов. Все захотят пойти сразу к кардиологу. Хочется же, правильно? Все думают, что они умнее, чем участковые врачи. Нет! Врач первичного звена - это же глыба! Он как семейный врач - знает все.

ПОЛИКЛИНИКИ БУДУТ СТРОИТЬ СОВМЕСТНО С БИЗНЕСОМ

Нужны городу как воздух и новые здания для медучреждений. Разговоры о строительстве новых поликлиник ведутся давно. Еще при предыдущем губернаторе стало понятно, что нужно их как минимум семь. Правда, концессии на строительство заключить не удалось… Желающих не было. В минздраве решили пойти другим путем.

- Сейчас прорабатывается вопрос государственно-частного партнерства, - рассказал Константин Хальзов.

Одного строителя уже нашли - на поликлинику в Советском районе. Остальные места выбраны, документы подготовлены. Но когда конкретно начнется строительство, по-прежнему непонятно.

ПО ОНКОЦЕНТРУ ДОГОВОРЕННОСТИ НЕТ

Широко обсуждался в нашем регионе и вопрос о строительстве онкологического центра. Была обнародована даже стоимость его возведения за счет федеральных средств. Как оказалось, это были лишь слова:

- Честно могу сказать, пока никаких договоренностей нет. Но в настоящий момент мы проводим аудит онкологической службы. У нас достаточно высокопрофессиональных онкологов, нужно объединить всех в одну службу.

«ИДЕИ ЕСТЬ, НО ГОВОРИТЬ О НИХ ПОКА НЕ ХОЧУ»

Встал вопрос и о нашумевшем скандале в диспансере бывшего ЦКБ СО РАН. Напомним, в «Комсомолку» с просьбой о помощи обратились врачи и пациенты. Они рассказали о мизерных зарплатах и попытках закрыть отделение. Министр от прямого ответа на вопрос ушел и напустил туману:

- На прошлой неделе я встречался с президентом СО РАН академиком Валентином Пармоном. Состоялся хороший разговор. У нас есть идея, но я не буду ее анонсировать. В течение полутора месяцев мы выработаем концепцию. И результат пойдет на пользу и здравоохранению, и научному сообществу. Есть конкретные практические идеи, но говорить о них не хочу. Сейчас идет согласование. Ситуация под контролем.

«ЧЕГО НЕ ЗНАЮ - О ТОМ НЕ ГОВОРЮ»

Не может не радовать обилие идей нового министра. Мы подняли вопрос и о реабилитации пациентов в нашем регионе. Этим также должно заниматься первичное звено, но такие отделения у нас только закрываются. Например, во врачебно-физкультурном диспансере.

- За этот месяц ситуации с врачебно-физкультурным диспансером не касался. В планах - полное реформирование. У меня есть идеи о том, каким должен быть врачебно-физкультурный диспансер. На территории столько спортивных организаций, а диспансер практически ни в чем не участвует. Идеи есть, но я лично не дошел до этого. Чего не знаю - о том не говорю.

НЕ ЖЕЛАНИЕ, А ЗАДАЧА

Коснулся разговор и темы профилактики. В поликлинике теперь по новым правилам раз в год должен проводиться профилактический осмотр каждого жителя.

- Это не наше желание - это задача, которую ставит перед нами Министерство здравоохранения России. Необходимо обеспечить диспансеризацию всего населения раз в год. Я думаю, ни у кого из организаторов здравоохранения в Российской Федерации нет понятия, каким образом это сделать. Каждый из вас должен прийти в медицинское учреждение по велению чего-то. Если вы подскажете, как это организовать…

В общем, первое знакомство прошло достаточно интересно. Будем продолжать следить не только за словами нового министра. Предлагаем и вам, уважаемые читатели, принять участие в улучшении системы здравоохранения региона. Какие вопросы вы бы задали Константину Хальзову и на какие направления посоветовали бы обратить внимание новому министру?

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Константин Васильевич ХАЛЬЗОВ

Родился в 1973 году. В 1996 году с отличием окончил Новосибирский государственный медицинский институт по специальности «лечебное дело». С момента выпуска работал врачом-хирургом отделения неотложной хирургии Городской клинической больницы скорой помощи. С 2006 года занимал должность заместителя главного врача по медицинской части - врача-трансфузиолога. В октябре 2008 года был назначен главным врачом Новосибирского центра крови. С 27 октября 2018 года занимает должность министра здравоохранения Новосибирской области. Является главным трансфузиологом региона.