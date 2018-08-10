2018-08-10T18:39:58+03:00
Общество

«Скажи спасибо, что жив»: детскому тренеру, который спас пассажиров из горящего автобуса, вернут только часть сгоревших денег

Ержан Амарханов утверждает, что в салоне у него находились 270 тысяч рублей. Перевозчик согласился вернуть только 150 тысяч… [видео]
Виктория МИНАЕВА
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Детский тренер вытащил людей из горящего автобуса. Но у героя сгорели все документы и деньги, которые он откладывал на машину. Фото: личный архив Ержана Амарханова.Детский тренер вытащил людей из горящего автобуса. Но у героя сгорели все документы и деньги, которые он откладывал на машину. Фото: личный архив Ержана Амарханова.
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Последствия геройского поступка для 37-летнего детского тренера Ержана Амарханова обернулись серьезными тратами. Мужчина, который ехал из Казахстана в Россию покупать машину, остался без денег – они сгорели в автобусе «СемипалатинскНовосибирск». Автобус загорелся глубокой ночью в Алтайском крае, почти все пассажиры спали. Ержан был первым, кто крикнул: «Горим!» и начал будить людей. Все пассажиры в итоге спаслись, но у многих сгорели вещи, оставленные в салоне автобуса.

- У меня там было 270 тысяч. Они говорят: «Мы вернем только 150 тысяч до 15 августа и всё. А остальную часть денег собирайте там, в Казахстане, ты же – герой», - рассказ КП – Новосибирск Ержан Амарханов. - В любом случае спасибо вам, что все хоть как-то начали суетиться, с Казахстана мне звонят, ото всюду. Так бы вообще денег не увидел.

Добавим, что автобус принадлежал российской фирме. Роман Елпатьевский, учредитель ООО «МЕЖГОРТРАНС», пообещал в интервью «Комсомольской правде», что выплатит людям компенсацию «в ближайшие дни». А про деньги тренера из Казахстана прокомментировал так:

- Если эти деньги прошли через границу, значит, они должны быть задекларированы. Если этого не было сделано, то тут сложный вопрос. Но с каждым человеком мы разбираемся индивидуально, со всеми пытаемся разобраться, - заявил Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» Елпатьевский.

В общем, выходит, что компенсировать пассажирам будут сгоревшие сумки, документы, но… не деньги.

- Конечно, сумма не была задекларована! Там таможенник зашел в автобус на пять минут и вышел! Я могу предоставить чек, записи с камер, что эту сумму получил в обменнике в Казахстане. Там, наверное, и видео есть, должно было сохраниться. Только как мне теперь туда попасть? Документы сгорели. И почему вообще я должен бегать, доказывать по всем инстанциям, что у меня были эти деньги, - не понимает Ержан.

Пока сотрудники Управления по вопросам миграции помогли оперативно оформить только один документ - справку, с которой Ержан сможет законно передвигаться по Новосибирской области и добраться до консульства в Омске, чтобы там уже восстановить свой паспорт.

Сгорел автобус Семипалатинск-Новосибирск.

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