«Некоторых бил, чтобы проснулись» - детский тренер рассказал, как вытаскивал людей из горящего автобуса

СЕГОДНЯ 07:29 2018-08-06T11:54:27+03:00

«Комсомолка» нашла героя, который спас пассажиров автобуса «Семипалатинск – Новосибирск». Сейчас он без денег и паспорта, а перевозчик даже не сказал ему «спасибо»

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Автобус, который ехал из Казахстана в Новосибирск, загорелся в ночь на воскресенье в Алтайском крае. Время было около 4 часов утра: пассажиры - все 48 человек - спали. Первым проснулся 37-летний Ержан Амарханов. Детский тренер по греко-римской борьбе из Казахстана ехал в Россию покупать машину. Сидел в самом конце салона. Именно его попутчики называют своим спасителем, рассказывают, как тренер будил всех и вытаскивал из горящей машины детей. Журналисты КП - Новосибирск нашли героя.

- Я просыпаюсь от того, что сиденье сильно печет. Всё в дыму, дым едкий, поэтому кто-то спит, кто-то уже в отключке, - вспоминает Ержан. - Я ору водителю – «Открывай двери! Мы горим!» А все молчат, все в шоке, некоторые не могут проснуться из-за дыма. Я реально их пинал, бил, чтобы пришли в себя. Потом начал двери выбивать, в этот момент автобус наконец-то остановился. Сначала детей маленьких вытаскивал...

Ержан говорит, что с собой в салоне у него были вещи - документы, деньги - 270 тысяч на покупку машины. Но в ту секунду, когда проснулся в дыму, про все это забыл.

- Там детей надо было вытаскивать (в МЧС заявили, что в автобусе ехали 12 ребятишек, в том числе были груднички - Ред.), - говорит Ержан. - Конечно, у меня все сгорело: документы, деньги, вещи - ничего нет! На мне даже кепка сгорела!

Загоревшийся автобус принадлежит России. Перевозчик - новосибирский. И к нему теперь могут возникнуть вопросы у силовых структур. Пассажиры рассказывают о нерасторопности шоферов.

- Водитель не помогал. Он в шоке стоял. Его сменщик в момент пожара спал. Он тоже в шоке. Я говорю: «Тушите двигатель, где огнетушитель?» Водитель стоит - молчит. Ничего нет, кривой автобус оказался! - эмоционален Ержан.

Людей с трассы забрал транспорт, который шел до Барнаула. Оттуда народ рассадили по разным автобусам до Новосибирска. Пострадавшим дали телефон для связи.

- Зашел в автовокзал когда, мне дали номер, с кем связываться. Но номер меня заблокировал! Нормально, да? Даже спасибо не сказали. Если бы я не проснулся, сел бы этот перевозчик в тюрьму, люди бы погибли, - рассуждает мужчина. - Теперь я не знаю, что и с кого спрашивать? Никто не говорит, что делать? Я без документов, я бомж, условно говоря. Без паспорта, без денег! Конечно, мою личность можно будет подтвердить, доказать, что я был в этом автобусе - мы же таможню проходили. И что - теперь я должен бегать и это подтверждать? Просто безобразие! Спасенные пассажиры говорят: «Давай мы тебе денег дадим». Но почему они должны платить. Пусть платит тот, кто нас в этот автобус посадил. Я не прошу лишнего, просто моё отдайте - деньги и документы. Перевозчику должно быть стыдно, как он с нами поступил.

Добавим, что не только Ержан остался без денег и документов. Ранее в интервью КП – Новосибирска Анастасия Рявкина рассказывала, что в огне сгорел рюкзак ее брата:

- Там были все документы на поступление в колледж, аттестат, паспорт, ключи от квартиры. Пожарные достали нам часть документов и ключи вернули. Паспорт обгорел сильно, но хотя бы читается всё, - рассказывала Настя.

А В ЭТО ВРЕМЯ

«Докажите, что были деньги!»

Пострадавшим пассажирам междугороднего автобуса «Семипалатинск – Новосибирск» в ближайшие дни выплатят деньги: об этом КП - Новосибирск рассказал Роман Елпатьевский, учредитель ООО «МЕЖГОРТРАНС».

- Если эти деньги прошли через границу, значит, они должны быть продекларированы. Если этого не было сделано, то тут сложный вопрос, заявил он (подробности).