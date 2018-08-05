2018-08-05T16:49:14+03:00
Происшествия

«Двери оказались заблокированы, всё в дыму»: пассажиры рассказали, как спаслись из горящего автобуса «Семипалатинск – Новосибирск»

Международный автобус загорелся глубокой ночью, люди смогли спастись из-за не спящего мужчины по имени Ержан [видео]
Виктория МИНАЕВА
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Автобус полностью выгорел. Александр Гилёв\https://vk.com/barneos22Автобус полностью выгорел. Александр Гилёв\https://vk.com/barneos22Фото: СОЦСЕТИ
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Автобус «СемипалатинскНовосибирск» остановился на алтайской трассе глубокой ночью в воскресенье, из-под дверей валил дым. За какие-то 10 минут машину охватило пламя, заложниками огня стали 48 пассажиров, 12 из них дети, в том числе груднички.

- Из Казахстана до Новосибирска ехать 12 часов, все привыкли, что транспорт идет в ночь. Время было ближе к 4 утра, большинство просто спали. Меня разбудил голос соседа. Мужчина по имени Ержан. Он начал всех будить, кричать: «Вставайте! Просыпайтесь! Мы горим!». Очаг возгорания был в конце салона возле него и моего 15-летнего брата. Я впереди них сидела, - рассказала КП - Новосибирск Анастасия Рявкина.

По словам девушки, водитель и его сменщик никак не участвовали в эвакуации пассажиров. Люди просили открыть двери автобуса, но они оказались заперты.

- Двери оказались заблокированы, всё в дыму. Мужчины начали их выбивать, - говорит Настя. - Когда мы выбрались, начали разбирать багаж. А через несколько минут автобус уже полностью сгорел.

Сумки, которые находились в багажном отделении, удалось спасти. Но пассажиры, покидавшие в панике огненную машину, оставили на сиденьях пакеты, рюкзаки... У многих сгорели документы и деньги.

- Когда паника, дым, там не до личных вещей, тем более все были спросонья. У моего брата остался рюкзак внутри салона. Там были все документы на поступление в колледж, аттестат, паспорт, ключи от квартиры. Пожарные достали нам часть документов и ключи вернули. Паспорт обгорел сильно, но хотя бы читается всё, - описывает Анастасия.

Людей на трассе быстро подобрал рейсовый автобус, который шел в Барнаул. А уже в Барнауле пассажиров рассадили в автобусы до Новосибирска. Люди в итоге добрались до конченой точки, но все в легком шоке.

- У меня вопрос, кто нам будет компенсировать ущерб? Пускай оплачивают хотя бы стоимость восстановления документов, - говорит Анастасия, добавляя, что уже консультируется с юристами о своих правах. - У перевозчика должна быть страховка. И компенсацию за все сгоревшие вещи нам должны возместить, - надеется девушка.

КОММЕНАТРИЙ МЧС

- Сообщение о возгорании в Алейском районе Алтайского края поступило в 03:54 по местному времени. В 04:07 пожар локализован, в 04:19 ликвидирован, - сообщает ГУ МЧС по Алтайскому краю. - Никто из людей не пострадал. На тушение привлекалось 2 единицы техники и 7 человек личного состава.

Причины пожара пока не ясны. Пассажиры говорят, что, возможно, виновата проводка.

Сгорел автобус Семипалатинск-Новосибирск.

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