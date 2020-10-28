14-летняя школьница тайком родила ребенка и заморозила его насмерть в холодильнике

Девочка рожала в одиночку в грязном гараже. Фото: vk.com

Трагедия произошла в селе Ярково Новосибирской области: 14-летняя школьница родила ребенка и спрятала его в холодильнике. Замерзал ли малыш заживо в морозильнике или его положили туда уже мертвым, сейчас выясняют следователи. Корреспонденты КП-Новосибирск разбирались в этой истории.

БЫЛА ПРИМЕРНОЙ ДЕВОЧКОЙ, МНОГО ЧИТАЛА

Девочка росла в полной семье: у родителей — большое подсобное хозяйство, мама управлялась со скотом, папа подрабатывал в местной котельной. В ярковской школе о подростке отзываются хорошо, но как проглядели беременную школьницу, комментировать отказываются.

— На учете она не состояла, — коротко охарактеризовал девочку директор Ярковской средней школы №3.

Знакомые школьницы рассказали, что несколько лет назад девочка на самом деле была чуть ли не самой примерной. Она много времени проводила в Доме культуры, занималась народными танцами, пела песни и частенько заглядывала в местную библиотеку.

— Девочка была на всех мероприятиях и викторинах, много читала и знала каждую книжку почти наизусть. А после шестого класса пропала из всех кружков. Про ее семью мы ничего не знаем, — рассказали КП-Новосибирск в Ярковской сельской библиотеке.

ВЕЛА БЛОГ И ХОТЕЛА ПРОСЛАВИТЬСЯ

Именно в это время девочка начала вести канал на «YouTube». Школьница записывала видеоклипы, где сама пела, вела репортажи с дискотеки и мечтала прославиться.

Но в итоге сельский блогер лишь нарвалась на хейтеров: в комментариях подростки ставили дизлайки и требовали удалить ролики, обзывали и унижали. Вскоре школьница забросила блог и стала пропадать из дома: могла несколько дней не ночевать, обратно возвращалась только с полицией.

Знакомые школьницы во всем винят плохую компанию, в которую она попала.

— Полтора года назад в паблике всплыли ее интимные фотографии, тогда отец не выдержал и выпорол дочь. А она пошла в полицию и написала на него заявление за это, — рассказали КП-Новосибирск выпускники ярковской школы.

Снимки вскоре удалили, а девочка продолжала уходить из дома. Знакомые школьницы говорят, что она с подругой посещала вечеринки на квартирах, выпивала и общалась с парнями намного старше ее, каталась с ними на машине. Знакомые говорят, что недавно школьницу бросил 19-летний парень. Но имел ли он отношение к беременности несовершеннолетней девочки, предстоит установить следователям.

После 6 класса школьница оказалась в плохой компании и попала на учет ПДН.Фото:vk.com

«ПРОСТО ПОПРАВИЛАСЬ»

Родители уверяют правоохранительные органы, что о беременности дочери, а уж тем более о ее родах были ни слухом ни духом.

— Ну, поправилась и поправилась, — пожимает плечами растерянная мать.

Как говорят близкие к окружению семьи, ребенка девочка родила одна, в гараже, порвала пуповину и положила ребенка в морозилку. Точную причину гибели малыша установит судебно-медицинская экспертиза, пока неясно — умер ли младенец при родах или замерзал заживо.

Мама забила тревогу, когда услышала ночью стон дочки. После родов в грязном гараже у школьницы началось заражение. Но мать подумала, что у ребенка аппендицит, и вызвала «скорую». Об этом КП-Новосибирск рассказала Уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко.

— Школьница во всем созналась фельдшеру «скорой», потом медики сообщили в полицию. Девочку увезли в Краснообскую ЦРБ. Несколько дней она пролежала в реанимации. Ее состояние оценивалось как среднетяжелое. Сегодня ее перевели в областную больницу. Ее жизни ничего не угрожает, — рассказала КП-Новосибирск Надежда Болтенко.

Сейчас Уполномоченный по правам ребенка выясняет, как беременную школьницу могли проглядеть в учителя в школе и специалисты комиссии по делам несовершеннолетних.

Тем временем следователи устанавливают все обстоятельства этой страшной истории.

— Следственными органами СК России по Новосибирской области выясняются все обстоятельства смерти младенца, — прокомментировала КП-Новосибирск старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

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