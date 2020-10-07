«Мама, сними меня с розыска»: беременная школьница просит не забирать ее от жениха из цыганского табора

Пропавшая школьница бросила большую семью ради «рая в шалаше». Фото: личный архив.

История беременной 16-летней школьницы Нины Заливской*, сбежавшей из дома к жениху-цыгану в Новосибирск, продолжает набирать обороты. После того как беглянку нашли в таборе, казалось, ее должны были вернуть в семью, в Волгоградскую область. Но Нина по-прежнему в Сибири и умоляет не разлучать ее с парнем, от которого она забеременела. Почему школьницу не увезли к матери — в материале КП-Новосибирск.

Бывшая мамина принцесса оказалась практически в курятнике и перестала следить за собой. Фото: предоставлено родственниками девочки

«СБЕЖАВШАЯ ЗАМУЖ»

Школьница Нина Заливская из города Волжского росла в большой цыганской семье. Она была девятым ребенком, девочке покупали все, что она хотела, — платья, бижутерию, косметику и сладости. Вот только мама строго следила за дочерью: домой не позже 8 часов вечера, гулять — только от школы до дома. И никаких мальчиков! Нина слушалась, а сама стала искать себе парня в соцсетях. Там и познакомилась с 25-летним Лятей Несгуренко: полгода молодые люди переписывались, а накануне Дня святого Валентина жених приехал к Нине. Что было дальше, рассказывают полицейские.

— 14 февраля они вместе сбежали в Новосибирск. Как пояснила девушка, поехали, чтобы пожениться, — прокомментировал специалист пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области Антон Корнаухов.

С мамой Нина была принцессой, которой не давали общаться с мальчиками. Фото: предоставлено родственниками девочки

Мама девочки о новоиспеченном зяте ничего не знала и подала в розыск. Семь месяцев школьница скрывалась от родственников и полиции, СК завел уголовное дело об убийстве. Тем временем беглянка жила в съемном ветхом домике на улице Кирова, где даже нет стекол в окнах. Парочка успела пожениться «по цыганскому обычаю». Потом Нина оказалась в положении.

«ДОЧКА ЗВОНИТ КАЖДЫЙ ДЕНЬ»

Ситуация обернулась скандалом для семьи жениха Нины. Уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко подключилась к ситуации. Оказалось, что новая родня Нины давно состоит на учете в опеке Октябрьского района как неблагополучная. Но Нина, похоже, и не думает уезжать: звонит родной маме, которую бросила, и умоляет оставить в этой семье.

— Дочка звонит каждый день, просит: «Мама, пожалуйста, сними меня с розыска. Я не хочу домой» (Нина до сих пор считает, что полиция ее ищет. — Прим. авт.). А я говорю, что не сниму, пока она не приедет в Волжский. Тогда она начинает психовать, бросает трубку, — рассказала КП-Новосибирск Галина Заливская*.

В доме мужа даже окна заклеены мешками. Фото: Никита МАНЬКО

Галина убеждена, что беременная дочка нуждается в комфорте и чистоте, поэтому лучше рожать ребенка в Волжском. У Нины шесть братьев и две сестры, все работают и живут в своих квартирах, а не ютятся в доме без стекол. Семья надеется, что опека поместит беглянку в новосибирский центр для подростков из неблагополучных семей, откуда родные смогут забрать Нину.

Родня сбежавшей школьницы осуждает ее за то, что бросила мать. Фото:предоставлено родственниками девочки

Вот только мама должна написать заявление в полицию о том, что Нина находится в ситуации, которая угрожает ее жизни и здоровью. Но Галина до сих пор не сделала этого: уверяет, что не может связаться с правоохранителями и опекой. Звучит это немного странно, если учесть, что в Сибири все переполошились и в ситуацию пришлось вмешаться уполномоченному по правам ребенка в Новосибирской области Надежде Болтенко.

— Родители к нам не обращались даже после того, как Нину нашли в Новосибирске, — подтвердила Надежда Николаевна. — В первую очередь мать Нины должна была обратиться к нам, сейчас в ситуации разбирается опека Октябрьского района. Об этой семье опека знала давным-давно, сейчас мы ждем информацию о том, какой был план мероприятий по работе с семьей жениха. Тут следует разбираться правоохранительным органам. Со своей стороны мы готовы оказать помощь семье несовершеннолетней.

Редакция КП-Новосибирск продолжит следить за развитием событий.

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