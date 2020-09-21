«Там нет любви, сплошная химия»: парень, от которого забеременела 14-летняя школьница, ранее жил с 15-летней девочкой

Павел вместе с Сашей (справа). Слева - его новая пассия - 14-летняя школьница, которая ждет ребенка, и ее шокированный отец. Фото: Никита МАНЬКО, а также предоставлено героями публикации.

22-летнего Павла обвиняют в совращении 14-летней новосибирской школьницы Вали*, она ждет от него ребенка. Сам же Павел сидит в СИЗО за кражу. Возможно, отмотает еще срок за секс с несовершеннолетней. При этом оказалось, что в подобную историю парень уже попадал. Пять лет назад мама другой школьницы обвиняла его в совращении дочери, а также в том, что он подсадил ее на наркотики и заставляет воровать.

— Дочке было 14 — 15 лет, ему — 17, познакомились на улице. Я себя не оправдываю, что проглядела. Думаю, все пошло не так из-за моего разлада с отцом дочки. Саша* все это видела, все мои психи были на ее глазах. Вот она и пошла искать утешение на улице. Там встретила такого же одинокого Пашу — он, можно сказать, бродяжничал. Они укуривались, сидели на спайсах, — рассказала КП-Новосибирск Ольга, мама Александры. — Сколько раз я их находила в кустах никаких, вызывала им «Скорую»... Или прихожу с работы, а они опять укуренные. Вызываю полицию, за ним приезжают, потом его отпускают — и все по кругу... Конечно, я пыталась вытащить их из этого. На дзюдо отдала — и за Пашу, и за Сашу заплатила. Тренер как раз занимался с такими сложными подростками. Но они позанимались месяца два, и все. Потом я устроила Пашу на стройку работать, он получил 5 тысяч рублей, и за 10 минут они все деньги прокурили. Наркомания — страшная вещь. Там нет места любви, сплошная химия. И вместо мозгов тоже химия. И по сути то, что случилось с Валей, могло случиться и с моей дочкой. Я на Пашу заявления писала в том числе за растление, но дело не возбудили, потому что ему 18 лет не было. При этом мне жалко парня было, если честно.

Павел стал встречаться с Сашей, когда ей было 15 лет. Фото: предоставлено героями публикации.

— Почему?

— Потому что он никому не был нужен, не нужен и сейчас. Его мать — Наталья — нормально о нем не заботилась. Можно сказать, он тогда жил у нас, а она его даже не искала. Позвонила бы хоть раз! Наталья — не пьющая, а просто ленивица. Подрабатывала уборщицей, детьми не занималась. Они когда-то жили в Ташкенте, у Паши была отличная бабушка. Как он рассказывал, учительницей работала, а он сам даже отличником был. Но потом они с матерью переехали в Новосибирск, и тут он оказался никому не нужен. Он всегда жалел, что его сюда привезли. Во всем виноваты родители... Надо было его вытаскивать из этой ямы с наркотиками! И вообще интересоваться, где ребенок, что с ним... Надо было за него бороться.

По словам Ольги, роман ее дочери и Павла закончился розыском. Парочка обносила дачи в Первомайском районе, и их засекли полицейские.

— Представьте, им 15 — 17 лет. И Наталья, мама Паши, полтора месяца укрывала их в своей сарайке. Мне ничего не говорила. А я места себе не находила. Я думала, вдруг где-то от передозировки умрут или замерзнут… После всей этой истории я загремела в клинику имени Мешалкина с сердцем, мне сделали операцию. Все эти годы я боролась и борюсь за дочь. Я ее насильно увозила в деревню, чтобы избавить от зависимости, и только сейчас могу сказать, что мой ребенок — чистый. Только сейчас мы начинаем забывать этот кошмар… И тут вдруг я случайно читаю статью про Валю в «Комсомолке» — и будто снова окунулась в ту жизнь. Валю обязательно надо проверить на наркотики. Павел — наркоман, я не удивлюсь, если он и ее подсадил на всякие соли. Жалко мне эту девочку. Даже страшно подумать о ее будущем...

Павел и Саша пробовали и алкоголь, и наркотики. Фото: предоставлено героями публикации.

Напомним, Валентина сейчас на четвертом месяце беременности. Девочка перешла на заочное обучение, говорит, что намерена рожать ребенка. При этом в отделе опеки не скрывают, что малыша у нее могут отобрать сразу после родов, так как Валентина живет в неполной неблагополучной семье. По сути вся многодетная семья существует на пенсию бабушки.

— В случае невозможности установления опекуна ребенку, в том числе при несоответствии кандидата в опекуны требованиям статьи 146 СК РФ, новорожденный будет помещен в государственное учреждение, — ответили на запрос КП-Новосибирск в департаменте по социальной политике мэрии города Новосибирска.

* Имена девушек изменены.

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