Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 5 октября 2020 года: заразились 809 детей

За последние сутки в регионе коронавирусом заразились 77 человек. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 5 октября 2020 года таковы: в регионе с начачала вспышки зарегистрировано уже 13470 случаев коронавирусной инфекции,

Всего в Новосибирской области зарегистрировано 13 470 случаев COVID-19. Фото: «Яндекс»

ЗАБОЛЕВШИХ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВЫЗДОРОВЕВШИХ

За последние сутки в регионе коронавирусом заразились 77 человек, а выздоровели — 32. Из числа заболевших 809 — дети. В отделениях интенсивной терапии сейчас находятся 62 человека, к ИВЛ подключены 8 пациентов. Всего в Новосибирской области зарегистрировано 13470 случаев COVID-19. С выздоровлением уже были выписаны 12149 человек.

УМЕРЛИ ЕЩЕ ТРОЕ

В Новосибирской области за последние сутки скончались еще три пациента: мужчина 67 лет и женщины в возрасте 50 лет и 61 год. Всего в регионе от коронавируса умерли 464 человека.

КАРАНТИН В ОПЕРНОМ ТЕАТРЕ

В новосибирском оперном театре на больничном находятся 82 работника, и 21 из них подтвердился подтвердился COVID-19. Всего среди сотрудников тесты сдали 735 человек. В театре сообщают, что в помещениях ежедневно проходит санитарная обработка, а за состоянием здоровья сотрудников постоянно следят. В случае подозрения на заражение, сотрудника и контактировавших с ним людей временно изолируют или переводят на удаленную работу.

КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ

Общее число зараженных за день: 77 человек

Количество классов на карантине: 54 школьных класса, 9 групп в детских садах

Масочный режим: продлен до конца октября. Продолжает действовать в общественном транспорте, метро, бизнес-центрах, магазинах, в парках, в общественных местах.

Школы: Открыты с 1 сентября. Школы работают на очном обучении с элементами дистанционного преподавания. На карантин закрыты 54 класса.

Торговые центры: частично открыты. Работают магазины всех категорий, кинотеатры, но детские площадки закрыты. Вход только в маске.

Театры: Работают. Просмотр спектаклей в масках, количество мест ограничено.

Стадионы и спортивные соревнования: открыты, разрешено не более 50% зрителей

Санатории: открыты с 1 сентября.

Кинотеатры: открыты с 12 сентября, просмотр фильмов в масках, количество мест ограничено.

Гостиницы: открыты, с соблюдением дистанции и масочного режима

Музеи: частично открыты, доступны пешие и водные экскурсии по записи. Посещение залов ограничено — не более полутора часов.

Рестораны: открыты залы заведений. В них столики стоят на расстоянии 1,5-2 метров. За столик нельзя сажать больше четырех человек.

Фитнес-центры: работают с 24 августа, не более 1 человека на 4 кв. м.

Зоопарк: открыт, можно купить билеты в кассе или в электронном варианте через интернет.

Концерты, выставки: разрешены с 28 сентября при соблюдении количества зрителей.

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