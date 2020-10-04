В Новосибирске от коронавируса умерли еще 3 человека: что о них известно

В Новосибирске от коронавируса умерли еще 3 человека. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Сегодня, 4 октября, стало известно, что в Новосибирске от коронавируса умерли еще 3 человека. Об этом сообщили в областном оперштабе.

— Скончались еще три пациента: мужчина в возрасте 67 лет и женщины в возрасте 50 лет и 61 год. Всего в регионе от коронавируса умерли 464 человека, — сообщили в оперштабе.

Всего в Новосибирской области зарегистрировано 13 470 случаев коронавирусной инфекции. В отделениях интенсивной терапии находятся 62 человека. К аппаратам ИВЛ подключены 8 пациентов. Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 1 952. Под медицинским наблюдением находится 1 491 житель области, 45 268 человек сняты с меднаблюдения. В регионе провели 543 894 теста на коронавирус.

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