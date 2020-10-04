В Новосибирске за сутки коронавирусом заболели еще 77 человек

В Новосибирской области за последние сутки коронавирусом заразились еще 77 человек. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Новосибирской области за последние сутки коронавирусом заразились еще 77 человек. Об этом сообщили в областном оперштабе сегодня, 4 октября. Всего в регионе было выявлено 13 470 случаев COVID-19. В числе зараженных 809 детей. С выздоравлением уже были выписаны 12 149, 32 из них — за последние сутки. Всего в регионе от коронавируса умерли 464 человека.

— В отделениях интенсивной терапии находятся 62 человека. На ИВЛ — 8 пациентов. Госпитализированы 34 ребенка с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов в инфекционных стационарах Новосибирска — 1 952. В больницы районов области госпитализированы 635 пациентов с подозрением и подтвержденным диагнозом коронавирус, — сообщает областной оперштаб.

Под наблюдением врачей остаются 1 491 житель области, 45 268 человек сняты с меднаблюдения. Всего в Новосибирской области провели 543 894 теста на коронавирус.

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