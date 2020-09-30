«Родные против нашей любви»: школьница сбежала из дома к цыгану и забеременела от него

Мать девочки просит помочь вернуть беременную дочь в Волгоградскую область. Фото: Никита МАНЬКО

Имя 15-летней Нины* из города Волжский оказалось на слуху семь месяцев назад: 14 февраля девушка пошла выносить мусор и не вернулась. Сначала поиски вели в Волгоградской области, а потом и по всей стране. И только спустя семь месяцев, в конце сентября, Нину нашли в Новосибирске. Девушка заявила, что вышла замуж по цыганским законам и ждет ребенка. Корреспонденты КП-Новосибирск разбирались в этой истории.

«ТАКИЕ У НАС ЗАКОНЫ»

Нина была девятым ребенком в многодетной цыганской семье, любимицей родителей. Близкие уверяют, что баловали ее подарками и мягкими игрушками.

— Нину я растила как принцессу, но она была скромницей. Только в школу ходила и домой, никаких гулянок по дворам. Боялась к мальчишкам подходить — даже к брату, чтобы обняться, — уверяет КП-Новосибирск мама Нины — Галина*.

До исчезновения Нина выглядела гораздо лучше. Фото: предоставлено мамой девочки.

Когда 14 февраля школьница ушла из дома, родные трое суток пытались искать ее самостоятельно, но без толку. В итоге семья обратилась в МВД Волгоградской области — школьницу объявили в федеральный розыск. Оперативники нашли девушку за тысячи километров от дома — в Новосибирске. Нине уже исполнилось 16 лет, и что самое пикантное — она беременна.

— Она жила с молодым человеком на улице Кирова. Он старше ее, но девушка не заявляла претензий по поводу насилия и удержания. Она уже неофициально вышла замуж, такие у цыган народные законы, — сообщили КП-Новосибирск в ГУ МВД по Волгоградской области. Мол, приезжайте — забирайте.

Но вот только за девушкой пока никто не приехал.

— Когда Нина семь месяцев назад пропала, я с ног сбилась ее искать. У меня подскочило давление, меня разбил инсульт — и теперь я не могу к ней поехать, — объяснила мама девочки Галина.

К слову, старшая сестра школьницы — Татьяна — уверена, что Нину могли запугать и хитростью продолжают удерживать в Новосибирске. Иначе она хоть раз позвонила бы маме, но этого не было…

Жених скрывает девочку от мамы и от журналистов Фото: Никита МАНЬКО

«БЫЛА КРАСАВИЦА, А СТАЛА ВСЯ ОПУХШАЯ»

Чтобы выяснить, что на самом деле происходит с Ниной, корреспондент КП-Новосибирск отправился по адресу, где живет беременная школьница. Оказалось, что девушка все это время жила в покосившемся доме. Парень 16-летней Нины отказался пустить нас в дом и девушку не показал.

— Не надо нам никаких публикаций. И помощи не надо. У нас тут полиция была из Волгограда, все нормально. Сама Нина каждый день маме звонит, они общаются. Это сестра Татьяна против нашей любви, они ссорились, — рассказал корреспонденту КП-Новосибирск Лятя Несгуренко.

Дом в Новосибирске — съемный, семья жениха официально зарегистрирована в Тамбовской области, местной прописки нет.

Галина Александровна уверена, что ее дочь удерживают насильно. Нина впервые позвонила маме и натянутым голосом попросила не лезть в ее жизнь.

— Дочка сказала, что беременна и будет жить с мужем и его семьей. Фото прислала — ее не узнать. Была красавица, а стала вся опухшая, убитая и замученная. Да и как ее оставлять в таких условиях? Как она ребенка растить будет без прописки? Пожалуйста, помогите вернуть дочку из этого курятника, — попросила КП-Новосибирск Галина Гурманская.

В родном городе девочку ждет сестра и уютное жилье. Фото:предоставлено мамой девочки

Сестра Нины и мама живут в отдельных съемных квартирах, в семье нет безработных — и родственники Нины считают, что растить будущего ребенка у них будет лучше. В ситуацию уже вмешался Следственный комитет.

— Следственный комитет проводит проверку по факту возможного похищения несовершеннолетней, а также совершения в отношении нее преступления против половой неприкосновенности, — прокомментировала старший помощник СУ СК РФ по Новосибирской области Анастасия Кулешова.

Проконтролировать ситуацию пообещала и уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко.

- Присылайте все данные - будем разбираться и выяснять, что происходит с девочкой, - заверила Надежда Николаевна.

КП-Новосибирск следит за развитием событий.

*Имя девушки изменено.

ЗВОНОК ЮРИСТУ

«Полиция может ее изъять»

Новосибирский юрист Константин Зиновьев уверен, что подростка из семьи можно изъять, ведь никакие «народные законы» цыган и других национальностей не отменяют Семейный кодекс РФ. В данный момент жених сожительствует с 16-летней девушкой.

— Если такой «брак» имел место до 16 лет, то возможно и привлечение к уголовной ответственности за половое сношение с несовершеннолетней. Полиция могла изъять подростка под предлогом возбуждения уголовного дела по факту похищения человека. Основанием для изъятия будет служить заявление родителей, поскольку на них лежит обязанность по воспитанию ребенка. Заявление можно подать в новосибирскую полицию — сотрудники могут изъять подростка, — прокомментировал новосибирский юрист Константин Зиновьев.

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