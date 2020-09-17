Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 18 сентября 2020 года: 11 зараженных сибиряков находятся на ИВЛ

В Новосибирске 11 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ Фото: Алена МАРТЫНОВА

Оперативный штаб сообщил последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 18 сентября 2020 года. За минувшие сутки врачи выявили 47 новых случаев заболевания COVID-19 среди жителей региона. Всего с начала эпидемии в Новосибирской области заразились коронавирусом 12307 человек, среди заболевших оказались 729 детей. Новосибирская область занимает 21-е место в общероссийском рейтинге заболеваемости COVID-19.

Статистика по заболеваемости COVID-19 на 18 сентября 2020 года в Новосибирске.

ПОЧТИ СТО ИЗЛЕЧИЛИСЬ ЗА СУТКИ

Врачи выписали из больниц 96 пациентов, эти люди выздоровели от коронавируса. Общее число излечившихся с начала вспышки заболевания в Новосибирской области выросло до 11 112 человек.

БОЛЬШЕ ЛЮДЕЙ НА ИВЛ

Двое новосибирцев скончались от COVID-19 за минувшие сутки. По данным оперативного штаба, среди жертв опасного заболевания оказались 65-летний мужчина и 69-летняя женщина. Общее количество смертей от коронавируса выросло до 403 человек.

В отделениях реанимации остаются 46 пациентов. Число подключенных к аппаратам ИВЛ резко выросло до 11 человек.

14 КЛАССОВ НА КАРАНТИНЕ

В Новосибирске продолжают отправлять на карантин целые классы из-за заболевших COVID-19 учеников или родителей. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил, что в 13 школах 14 классов две недели проведут дома. Закрыты еще две группы в детских садах №46 и №104.

КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ

Общее число зараженных за день: 47 человек

Масочный режим: продлен до 30 сентября. Продолжает действовать в общественном транспорте, метро, бизнес-центрах, магазинах, в парках, в общественных местах.

Школы: Открыты с 1 сентября. Школы работают на очном обучении с элементами дистанционного преподавания.

Торговые центры: частично открыты. Работают магазины всех категорий, кинотеатры, но детские площадки закрыты.

Театры: Откроются с 19 сентября (НОВАТ), просмотр спектаклей в масках, количество мест ограничено.

Стадионы и спортивные соревнования: открыты, разрешено не более 25% зрителей

Санатории: открыты с 1 сентября

Кинотеатры: откроются с 12 сентября, просмотр фильмов в масках, количество мест ограничено.

Гостиницы: закрыты до 30 сентября

Музеи: частично открыты, доступны пешие и водные экскурсии по записи. Посещение залов ограничено — не более полутора часов.

Рестораны: открыты залы заведений и летние веранды. В них столики стоят на расстоянии 1,5-2 метров. Всего в регионе открыто более 800 летних веранд.

Парки: работают. Аттракционы работают с 3 августа. Массовые мероприятия запрещены.

Фитнес-центры: работают с 24 августа, не более 1 человека на 4 кв.м.

Зоопарк: открыт, можно купить билеты в кассе или в электронном варианте через интернет.

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