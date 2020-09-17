Какие школы и детсады в Новосибирске отправили на карантин: мэр Анатолий Локоть сделал заявление

Рассказываем, сколько классов детсадовских групп закрылись на карантин. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В четверг, 17 сентября, мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал, в скольких школах и детских садах города дети отправились на карантин из-за заражения коронавирусом. Цифрами он поделился на еженедельном часе прессы.

— На сегодняшний день в 13 школах 14 классов закрыты на карантин, детей перевели на дистанционное обучение. Также на карантин закрыты две группы детских садах № 46 и № 104, — сообщил мэр Анатолий Локоть.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала, что на карантин отправились классы в новосибирской школе № 91, гимназии № 13, экономическом лицее и Сибирском кадетском корпусе. Перешли на удаленное обучение и несколько классов из школ Новосибирской области.

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