В Новосибирской области коронавирусом заболели еще 47 человек

Выздоровевших больше - 96 человек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В четверг, 17 сентября, в оперативном штабе правительства региона сообщили о еще 47 заболевших коронавирусом за сутки. Тем временем выписали с выздоровлением почти в два раза больше — 96 пациентов

— С начала пандемии коронавирусом заболели всего 12 307 сибиряков, из них — 729 детей. 11 112 пациентов выписаны с выздоровлением. Скончались всего 403 человека, — сообщили в оперативном штабе.

В отделениях реанимации находятся 46 человек, к аппаратам ИВЛ подключены 11 пациентов.

Сейчас в детскую больницу №3 госпитализированы 18 детей: те, у кого коронавирус подозревают, и те, у которых диагноз подтвердился. В больницах Новосибирска также лежат 946 взрослых пациента.

В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 414 пациентов.

Всего в Новосибирской области провели 475 838 тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением находятся 1 112 жителей региона, 40 480 человек сняты с меднаблюдения.

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