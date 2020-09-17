В Новосибирской области от коронавируса умерли два пациента: что о них известно

От коронавируса умерли еще двое. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В четверг, 17 сентября, стало известно о том, что за последние сутки в Новосибирской области от коронавируса скончались еще двое пациентов инфекционного госпиталя. Об этом сообщили в оперативном штабе регионального правительства.

— Скончались еще два пациента — мужчина 65 лет и женщина 69 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 403 человека, — рассказали в оперштабе.

Сейчас в реанимации находятся 46 человек, подключены к аппаратам ИВЛ 11 пациентов.

С начала эпидемии коронавирусом заболели 12307 человек, в том числе инфицированы 729 детей. Выздоровели 11 112 пациентов.

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