Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 17 сентября 2020 года: открытие аквапарка и 53 новых заболевших

Врачи пока не смогли побороть болезнь. Фото: Минздрав НСО.

Оперативный штаб сообщил последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 16 сентября 2020 года. За минувшие сутки врачи выявили 53 новых заболевших COVID-19 среди жителей региона . Всего с начала эпидемии в Новосибирской области заболели еорогавирусом 12260 зараженных коронавирусом, среди заболевших оказались 724 ребенка. Новосибирская область занимает 21-е место в общероссийском рейтинге заболеваемости COVID-19.

Статистика заболеваемости COVID-19 на 17 сентября 2020 года.

БОЛЕЕ 11 ТЫСЯЧ ИЗЛЕЧИВШИХСЯ

В Новосибирской области есть небольшой рост числа излечившихся от COVID-19. По данным оперштаба, за прошедшие сутки врачи выписали из больниц 82 пациента. Общее число выздоровевших теперь составляет 11016 пациентов с начала вспышки заболевания.

ТРИ СМЕРТИ ЗА СУТКИ

Трое пациентов коронавирусных больниц вчера скончались от COVID-19. По информации оперативного штаба, среди жертв оказались 44-летний мужчина, 72-летний пенсионер и женщина в возрасте 85 лет.

ОТКРЫТИЕ АКВАПАРКА

Лето кончилось, но теперь новосибирцы смогут искупаться в аквапарке. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников пообещал открыть достопримечательность для посетителей. В ближайшее время правительство сообщит точную дату открытия.

КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ

Общее число зараженных за день: 53 человека

Масочный режим: продлен до 30 сентября. Продолжает действовать в общественном транспорте, метро, бизнес-центрах, магазинах, в парках, в общественных местах.

Школы: Открыты с 1 сентября. Школы работают на очном обучении с элементами дистанционного преподавания.

Торговые центры: частично открыты. Работают магазины всех категорий, кинотеатры, но детские площадки закрыты.

Театры: Откроются с 19 сентября (НОВАТ), просмотр спектаклей в масках, количество мест ограничено.

Стадионы и спортивные соревнования: открыты, разрешено не более 25% зрителей

Санатории: открыты с 1 сентября

Кинотеатры: откроются с 12 сентября, просмотр фильмов в масках, количество мест ограничено.

Гостиницы: закрыты до 30 сентября

Музеи: частично открыты, доступны пешие и водные экскурсии по записи. Посещение залов ограничено — не более полутора часов.

Рестораны: открыты залы заведений и летние веранды. В них столики стоят на расстоянии 1,5-2 метров. Всего в регионе открыто более 800 летних веранд.

Парки: работают. Аттракционы работают с 3 августа. Массовые мероприятия запрещены.

Фитнес-центры: работают с 24 августа, не более 1 человека на 4 кв.м.

Зоопарк: открыт, можно купить билеты в кассе или в электронном варианте через интернет.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru