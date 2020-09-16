В Новосибирской области от коронавируса умерли больше 400 человек

От коронавируса умерли больше 400 человек. Фото: архив КП

В среду, 16 сентября, стало известно о том, что за последние сутки еще три пациента инфекционного госпиталя умерли от коронавируса. Об этом сообщили в оперштабе правительства Новосибирской области.

— Скончались еще три пациента: мужчины в возрасте 44 года, 72 года и женщина в возрасте 85 лет. Всего в регионе от COVID-19 умер 401 человек, — говорится в сообщении оперштаба.

Сейчас в реанимации находятся 44 человека, на ИВЛ — 9 пациентов.

За последние сутки коронавирус обнаружили у 53 человек, выздоровели 82 пациента.

С начала вспышки коронавирус диагностировали у 12 260 человек, в том числе у 724 детей, выздоровели 11 016 пациентов.

В Новосибирской области продлили режим повышенной готовности до конца сентября. В общественных местах по-прежнему надо быть в защитной маске.

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