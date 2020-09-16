Губернатор объявил, когда снова заработает Новосибирский аквапарк

Аквапарк в Новосибирске вновь откроет двери. Фото: Влад КОМЯКОВ

В Правительстве Новосибирской области заявили, что после долгого карантина вновь готовы открыть аквапарки. Губернатор Андрей Травников 16 сентября провел совещание, на котором подписал соответствующие документы.

— Работа аквапарков возобновляется. Это было одобрено на заседании и уже прописано в постановлении Правительства области, — сообщили в пресс-службе региональных властей.

Но точную дату открытия аквапарков пока не озвучили.

Напомним, в Новосибирске по-прежнему сохраняется масочный режим в общественных местах — его продлили до 30 сентября. Но снимают все больше ограничений. Так, с 12 сентября снова заработали кинотеатры.

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