В Новосибирской области коронавирусом заболели еще 53 человека

Коронавирусом заболели за сутки 53 человека. Фото: архив КП

В среду, 16 сентября, оперштаб правительства Новосибирской области сообщил о том, что за последние сутки коронавирусом заболели еще 53 человека. При этом из инфекционного госпиталя выписали 82 пациента. От инфекции скончались еще три человека, в том числе 44-летняя женщина.

Сейчас в реанимации 44 человека, не могут самостоятельно дышать и подключены к аппарату ИВЛ 9 пациентов.

— В регионе зафиксировано 12 260 случаев коронавирусной, в том числе инфекцию обнаружили у 724 детей, выздоровели 11 016 пациентов, умер 401 человек, — говорится в сообщении оперштаба.

В регионе сняли почти все ограничительные меры, введенные из-за угрозы распространения коронавируса. В скором времени привезут первую партию вакцины от коронавируса. В первую очередь прививать начнут медиков.

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