Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 15 сентября 2020 года: новые классы отправили на карантин

Врачи делают все возможное, чтобы побороть болезнь. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 15 сентября 2020 года таковы: за прошедшие сутки в регионе появилось 55 новых пациентов с диагнозом COVID-19 . Всего с начала эпидемии в Новосибирской области был зарегистрировано 12148 случаев заболевания коронавирусом, среди заразившихся 719 детей. Новосибирская область по-прежнему занимает 20-е место в общероссийском рейтинге заболеваемости COVID-19.

Статистика заболеваемости коронавирусом в Новосибирске на 15 сентября 2020 года.

ВЫЛЕЧИВШИХСЯ СТАЛО МЕНЬШЕ

За прошедшие сутки врачи выписали из больниц всего 19 пациентов, которые вылечились от коронавируса. Это почти в три раза меньше количества новых случаев заболевания COVID-19 за сутки. Общее число излечившихся сначала вспышки заболевания составляет 10875 пациентов.

НОВЫЕ ЖЕРТВЫ КОРОНАВИРУСА

Вчера три человека умерли от COVID-19 в Новосибирске. По данным оперативного штаба, среди жертв болезни оказались женщины в возрасте 67 лет, 69 лет и 83 лет. Общее число смертей от коронавируса выросло до 397 человек.

КЛАССЫ НА КАРАНТИНЕ

Еще два класса в школах Новосибирской области закрыли на карантин из-за заболевших детей. Первоклассник и его родная сестра-восьмиклассница из тогучинской школы №3 заболели, но продолжали ходить на занятия. На прошлой неделе дети почувствовали себя плохо, обратились к врачу — и тесты выявили COVID-19. Теперь классы закрыты до 19 сентября.

КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ:

Общее число зараженных за день: 55 человек

Масочный режим: продлен до 30 сентября. Продолжает действовать в общественном транспорте, метро, бизнес-центрах, магазинах, в парках, в общественных местах.

Школы: Открыты с 1 сентября. Школы работают на очном обучении с элементами дистанционного преподавания.

Торговые центры: частично открыты. Работают магазины всех категорий, кинотеатры, но детские площадки закрыты.

Театры: Откроются с 19 сентября (НОВАТ), просмотр спектаклей в масках, количество мест ограничено.

Стадионы и спортивные соревнования: открыты, разрешено не более 25% зрителей

Санатории: открыты с 1 сентября

Кинотеатры: откроются с 12 сентября, просмотр фильмов в масках, количество мест ограничено.

Гостиницы: закрыты до 30 сентября

Музеи: частично открыты, доступны пешие и водные экскурсии по записи. Посещение залов ограничено — не более полутора часов.

Рестораны: открыты залы заведений и летние веранды. В них столики стоят на расстоянии 1,5-2 метров. Всего в регионе открыто более 800 летних веранд.

Парки: работают. Аттракционы работают с 3 августа. Массовые мероприятия запрещены.

Фитнес-центры: работают с 24 августа, не более 1 человека на 4 кв.м.

Зоопарк: открыт, можно купить билеты в кассе или в электронном варианте через сайт.

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