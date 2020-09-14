В Новосибирской области от коронавируса умерли три женщины: что о них известно

От коронавируса умерли еще трое.Фото: архив КП

В понедельник, 14 сентября, стало известно о том, что за последние сутки еще три пациента инфекционного госпиталя умерли от коронавируса. Об этом сообщил опершатб правительства Новосибирской области.

— Скончались еще три пациента — женщины в возрасте 67 лет, 69 лет и 83 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 397 человек, — говорится в сообщении оперштаба.

Сейчас в реанимации находится 43 человека. Не могут самостоятельно дышать и подключены к аппарату ИВЛ 5 пациентов.

За последние сутки коронавирусом заболели еще 55 человек, при этом выздоровели 19 пациентов.

С начала эпидемии коронавирус диагностировали у 12 148 человек, в том у 719 детей, выздоровели 10 875 пациентов.

В Новосибирской области постепенно снимают ограничительные меры, связанные с угрозой распространения коронавируса. На выходных открыли кинотеатры. Ранее — магазины, торговые центры, рестораны. В прежнем формате работают школы и детсады.

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