В Новосибирской области от коронавируса умерли три женщины: что о них известно

От коронавируса умерли еще трое.Фото: архив КП
В понедельник, 14 сентября, стало известно о том, что за последние сутки еще три пациента инфекционного госпиталя умерли от коронавируса. Об этом сообщил опершатб правительства Новосибирской области.
— Скончались еще три пациента — женщины в возрасте 67 лет, 69 лет и 83 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 397 человек, — говорится в сообщении оперштаба.
Сейчас в реанимации находится 43 человека. Не могут самостоятельно дышать и подключены к аппарату ИВЛ 5 пациентов.
За последние сутки коронавирусом заболели еще 55 человек, при этом выздоровели 19 пациентов.
С начала эпидемии коронавирус диагностировали у 12 148 человек, в том у 719 детей, выздоровели 10 875 пациентов.
В Новосибирской области постепенно снимают ограничительные меры, связанные с угрозой распространения коронавируса. На выходных открыли кинотеатры. Ранее — магазины, торговые центры, рестораны. В прежнем формате работают школы и детсады.
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