Еще два класса под Новосибирском закрыли на карантин из-за коронавируса: заразу в школу принесли брат с сестрой

Ребят из двух классов отправили на дистанционное обучение. Фото: Диана Кушнаренко.

Первоклассник и его родная сестра-восьмиклассница из тогучинской школы №3 заболели, коронавирусом, но несколько дней ходили на занятия. Когда на прошлой неделе дети почувствовали себя плохо, то обратились за медицинской помощью. В итоге диагноз - коронавирус - подтвердился, администрация школы отправила два класса, где занимались эти дети, на карантин. Теперь дети ближайшие дни будут учиться дистанционно.

— Нам сообщили, что до 19 сентября весь 8 класс занимается из дома, — рассказала КП-Новосибирск мама ученицы школы № 3. — Тоже самое и в первом классе, где учился второй ребенок. За своими детьми мы наблюдаем, пока никаких признаков ни у кого больше нет.

Где заболевшие школьники могли заразиться коронавирусом, пока не понятно. Сейчас они находятся под наблюдением врачей.

Напомним, ранее из-за коронавируса пришлось в новосибирской школе №13 и экономическом лицее.

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