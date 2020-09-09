В Новосибирске на карантин закрыли классы еще в трех школах

В Новосибирске на карантин закрыли классы еще в трех учебных учреждениях. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске на карантин закрыли классы еще в трех учебных учреждениях: школе №91, экономическом лицее и гимназии № 13. Министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук рассказал КП-Новосибирск, с чем это связано.

— В лицее класс был закрыт в связи с коронавирусом, а по 91 школе и 13 гимназии пока нет точной информации о причинах карантина. Но классы действительно были закрыты. Стоит отметить, что сейчас во многих учебных учреждениях классы закрываются на карантин из-за ОРВИ. В этом, на самом деле, нет ничего удивительного, у этого заболевания сейчас идет сезонная вспышка, — пояснил Сергей Федорчук.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что в Новосибирске на карантин закрыли классы в школе №13 и в кадетском корпусе.

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