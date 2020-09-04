«Никаких симптомов у него не было»: зараженная коронавирусом сибирячка отправила сына в школу - теперь весь класс на карантине

То, что ребенок болен, стало известно, когда пришли результаты анализов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Всего четыре дня прошло с начала учебного года, а в новосибирской школе № 13 уже ЧП: из-за ученика, у которого подтвердился коронавирус, отправили на карантин весь класс. Почему ребенок оказался на занятиях, разбирались корреспонденты КП-Новосибирск.

«МАЛЬЧИК НЕ ТЕМПЕРАТУРИЛ»

Переполох в школе случился из-за ученика шестого класса: мальчишка вместе со всеми одноклассниками 1 сентября пришел в школу, даже не зная, что болен.

— Никаких симптомов коронавируса у ребенка не было: мальчик не температурил, не кашлял, — рассказал КП-Новосибирск Сергей Федорчук, министр образования Новосибирской области.

Два дня школьник находился вместе с еще 25 одноклассниками.

— Уроки у детей проходили в одной и той же аудитории: к ним в класс приходили педагоги, — продолжает Сергей Владимирович. — С другими учениками они не пересекались: в столовую, например, все учащиеся ходили строго по очереди.

«В СЕМЬЕ БОЛЕЛА МАМА»

О том, что ребенок болен, в школе узнали после сообщения Роспотребнадзора: как оказалось, заразу подцепил не только мальчик.

— У школьника в семье коронавирусом болела мама, причем женщина знала о своем диагнозе, — пояснила КП-Новосибирск Татьяна Устинова, директор школы № 13.

Педагоги уверяют, что о семье никаких плохих отзывов нет.

— Ни на каком учете они не состоят, в семье, помимо заболевшего школьника, воспитывается еще один ребенок, — говорит Сергей Федорчук.

Как бы то ни было, теперь ближайшие две недели весь класс проведет на карантине: дети сдали тесты, теперь нужно дождаться результатов. А вот учителя, которые вели занятия в классе, продолжили работать.

— Все педагоги, которые контактировали с ребенком, продолжают вести уроки, — добавляет Сергей Федорчук.

КП-Новосибирск следит за развитием событий.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

«Маме грозит штраф»

Вот как прокомментировала ситуацию юрист Инесса Рябинина.

— Если мама знала, что у нее коронавирус и болезнь может передаться ребенку, и она, и сын должны были соблюдать карантин. Вне зависимости от того, были симптомы у мальчика или нет. Теперь ей грозит административный штраф от 15 до 40 тысяч рублей за несоблюдение карантинного режима.

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