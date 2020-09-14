Еще 55 за сутки: в Новосибирской области коронавирусом заболели больше 12 тысяч человек

В Новосибирске коронавирусом за сутки заболело в два раза больше человека, чем выздоровело.Фото: архив КП

В понедельник, 14 сентября, оперштаб правительства Новосибирской области сообщил свежие данные о заболевших коронавирусом. Зва последние сутки инфекцию обнаружили еще у 55 человек, при этом 19 пациентов выписали, трое умерли.

— В регионе зафиксировано 12 148 случаев COVID-19, в том числе инфицированы 719 детей, выздоровели 10 875 пациентов, умерли 397 человек, — говорится в сообщении оперштаба.

В тяжелом состоянии в реанимацию госпитализировали 43 человека, на ИВЛ — 5 пациентов.

В Новосибирской области до конца сентября продлили режим повышенной готовности. Тем не менее, почти все ограничительные меры отменили. В прежнем режиме работают магазины, торговые центры, кинотеатры, рестораны, а также школы и детсады. Больницы, перепрофилированные под инфекционные госпитали, также возвращаются к прежнему режиму работы.

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