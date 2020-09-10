Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 11 сентября 2020 года: открывают кинотеатры, но заболевших все больше

Даже звезды кино приходят на премьеры в масках Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 11 сентября 2020 года таковы: за прошедшие сутки врачи обнаружили 56 новых заболевших COVID-19 среди жителей региона. Всего с начала эпидемии в Новосибирской области было зарегистрировано 11941 случай заболевания коронавирусом, среди заболевших 704 ребенка. Новосибирская область по-прежнему занимает 20-е место в общероссийском рейтинге заболеваемости COVID-19.

Статистика заболеваемости коронавирусом на 10 сентября 2020 года. Фото:сервис "Яндекс"

РОСТ ЧИСЛА ИЗЛЕЧИВШИХСЯ

Врачи выписали из больниц 72 пациента за сутки, эти люди выздоровели от коронавируса. По данным оперативного штаба, всего с начала эпидемии в Новосибирской области излечились 10 712 человек. Количество излечившихся за сутки ненамного превышает число новых случаев заражения COVID-19.

Статистика заболеваемости коронавирусом на 10 сентября 2020 года. Фото:сервис "Яндекс"

НОВЫЕ ЖЕРТВЫ COVID-19

За прошедшие сутки в Новосибирске скончались трое пациентов инфекционных больниц. По информации оперативного штаба, среди новых жертв опасного заболевания оказались двое мужчин в возрасте 56 лет и 73 лет, а также 64 летняя женщина. Общее число смертей от коронавируса выросло до 387 человек.

СУББОТА В КИНО

Новосибирские любители кино наконец-то дождались открытия кинотеатров спустя 5 месяцев борьбы с COVID-19. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников назвал точную дату открытия кинотеатров — 12 сентября. Однако смотреть фильмы можно только в масках, количество мест ограничено. Напомним, в Новосибирске всего 19 кинотеатров, большинство из них находятся в уже открытых ТЦ.

КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ:

Общее число зараженных за день: 56 человек

Масочный режим: продлен до 30 сентября. Продолжает действовать в общественном транспорте, метро, бизнес-центрах, магазинах, в парках, в общественных местах.

Школы: Открыты с 1 сентября. Школы работают на очном обучении с элементами дистанционного преподавания.

Торговые центры: частично открыты. Работают магазины всех категорий, но фудкорты, кинотеатры и детские площадки закрыты.

Театры: Откроются с 19 сентября (НОВАТ), просмотр спектаклей в масках, количество мест ограничено.

Стадионы и спортивные соревнования: открыты, разрешено не более 25% зрителей

Санатории: открыты с 1 сентября

Кинотеатры: откроются с 12 сентября, просмотр фильмов в масках, количество мест ограничено.

Гостиницы: закрыты до 30 сентября

Музеи: частично открыты, доступны пешие и водные экскурсии по записи. Посещение залов ограничено — не более полутора часов.

Рестораны: открыты залы заведений и летние веранды. В них столики стоят на расстоянии 1,5-2 метров. Всего в регионе открыто более 800 летних веранд.

Парки: работают. Аттракционы работают с 3 августа. Массовые мероприятия запрещены.

Фитнес-центры: работают с 24 августа, не более 1 человека на 4 кв.м.

Зоопарк: открыт, можно купить билеты в кассе или в электронном варианте через сайт.

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