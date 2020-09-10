В Новосибирской области коронавирусом заболели еще 56 человек: выздоровело больше

В Новосибирске коронавирусов заболели еще 56 человек. Фото: Валентина ВАГАНОВА

В четверг, 10 сентября, в оперативном штабе правительства региона сообщили о еще 56 заболевших коронавирусом за сутки. Тем временем выписали из больниц 72 пациентов.

— С начала пандемии коронавирусом заболели всего 11 941 сибиряк, из них — 704 ребенка. 10 712 пациентов выписаны с выздоровлением. Скончались всего 387 человек, — сообщили в оперативном штабе.

В отделениях реанимации находятся 41 человек, к аппаратам ИВЛ подключены 2 пациента.

Сейчас в детскую больницу №3 госпитализированы 12 детей: те, у кого коронавирус подозревают, и те, у которых диагноз подтвердился. В больницах Новосибирска также лежат 893 взрослых пациента.

Всего в Новосибирской области провели 452 652 тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением находятся 1 098 жителей региона, 38 268 человек сняты с меднаблюдения.

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