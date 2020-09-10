В Новосибирской области от коронавируса умерли три человека: что о них известно

За последние сутки от коронавируса умерли еще три человека. Фото: архив КП

В четверг, 10 сентября стало известно о том, что в Новосибирской области за последние сутки от коронавируса умерли три пациента инфекционного госпиталя. Об этом рассказали в оперштабе регионального правительства.

— Скончались еще три пациента — мужчины в возрасте 56 лет и 73 года, и женщина в возрасте 64 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 387 человек, — говорится в сообщении оперштаба.

Сейчас в реанимации находится 41 человек, подключены к аппарату ИВЛ — 2 пациента.

Также за последние сутки коронавируосм заболели 56 человек, при этом выздоровели 72 пациента.

Сначала вспышки коронавирус диагностировали у 11 941 человека, в том числе инфицированы 704 ребенка, выздоровели 10 712 пациентов.

Стало известно, что с 12 сентября возобновят работу кинотеатры. Тем не менее, режим повышенной готовности продлили до конца сентября.

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