Девушка, которая родилась с «хвостиком» на спине, ищет родителей из Новосибирска

Валентина провела 32 года в детдомах и домах инвалидов и смирилась с такой жизнью. Фото: предоставлены Валентиной Клепиковой

32-летняя Валентина Клепикова из Саранска всю жизнь провела в детдомах и в домах инвалидов. Родители испугались грыжи на копчике у новорожденной. Из-за этого «хвостика» бросили малышку в Доме ребенка. Врачи поставили ребенка на ноги, но так и не нашли девочке приемную семью. Теперь женщина вышивает иконы, поет песни и хочет найти родителей для серьезного разговора. История Валентины — в материале КП-Новосибирск.

Ада Макаревич постоянно приходила к Вале в детдом в Новосиибрске и продолжает присылать подарки в Саранск. Фото: предоставлены Валентиной Клепиковой

ГОНЯЛА МАЛЬЧИКОВ КОСТЫЛЯМИ

С виду Валентина Клепикова — скромная девушка в инвалидном кресле, но называет себя хулиганкой в душе. Валя родилась в семье жителей города Оби (под Новосибирском) Натальи и Сергея Клепиковых 11 августа 1988 года, врачи поставили ребенку неутешительный диагноз: «врожденная спинномозговая грыжа на копчике», которая выглядела как хвостик. Родители сразу отказались от девочки, и Валя осталась в новосибирском Доме ребенка № 1. Врачи попытались убрать «хвостик» с помощью операции, но вмешательство дало осложнение: у ребенка стали отказывать ноги. Нянечки и врачи стали для девочки второй семьей и научили ее ходить хотя бы с помощью костылей.

— Я мало что помню из детства в Новосибирске — мне рассказали воспитатели. Я до 4 лет не могла ходить, а потом сама встала у стеночки — и мне дали костыли. Помню, как гоняла ими мальчишек, — рассказала КП-Новосибирск Валентина Клепикова.

Будучи подростком, Валя писала письма родителям на улицу Котовского. Фото: предоставлены Валентиной Клепиковой

Почти весь персонал дома ребенка помнит девочку — Валю очень любили и жалели. Даже оставили жить там до 7 лет, хотя обычно детей переводят в детские дома инвалидов уже в 4 годика.

— После удаления спинномозговой грыжи в младенчестве у Вали отказали ноги. К сожалению, это осложнение встречается довольно часто, как нам сказали врачи. Мы все очень любили девочку, а главврач Лидия Александровна Варт к ней очень благоволила и долго подыскивала соответствующее учреждение для перевода. Когда Вале исполнилось 7 лет, мы приглашали Татьяну Ошлакову, учительницу из соседней школы № 49, чтобы та с ней занималась, — вспоминает воспитатель Дома ребенка № 1 Лариса.

В 2012 году Валентина вышла замуж за Константина, но брак был не долгим . Фото: предоставлены Валентиной Клепиковой

ЛЮБОВЬ К ПЛОТНИКУ

Родные папа и мама за 7 лет ни разу не навестили дочку. Малышке постоянно искали приемных родителей, но найти подходящую семью не смогли. И в 1996 году Валю отправили в детский дом-интернат в город Темников Республики Мордовия. Там Валя окончила школу, писала письма родителям в Новосибирск на улицу Котовского, но в ответ приходили только отказы с формулировкой «по указанному адресу не проживает».

После школы Валя Клепикова не стала вставать в очередь на государственную квартиру и решила остаться с подружками в Доме инвалидов, так как боялась, что не сможет жить самостоятельно. Но даже в таких условиях девушка познала настоящую любовь.

— Я теперь никому не доверяю — раньше мне постоянно садились на шею, особенно много мошенников писало. Альфонсов мне не попадалось, а вот любовь была, и замужем я тоже была, но недолго. После развода познакомилась с плотником, два года он на меня заглядывался. Наш роман продлился всего две недели, а потом мой любимый умер от . Мне теперь так тяжело, что не хочу больше отношений, — поделилась с КП-Новосибирск Валентина Клепикова.

Валентина с детства вышивает иконы и поет песни Ирины Круг. Фото: предоставлены Валентиной Клепиковой

ОСУЖДАТЬ ИХ НЕ СОБИРАЮСЬ

Творческая натура Вали проявлялась с младенчества, говорят воспитатели. Девочка не играла в куклы и машинки с другими детьми, но любила вышивать — сперва крестиком, потом бисером. Теперь мастерица шьет иконы, портреты и пейзажи, а потом дарит их друзьям в соцсетях. Инвалиды-колясочники Республики Мордовия хорошо знают Валентину Клепикову как певицу — она не раз покоряла жюри конкурсов с песнями Ирины Круг.

— Я бы поблагодарила тех, кто работал и работает в новосибирском Доме ребенка № 1. Ну и что, что меня не удочерили. Я всю жизнь одна живу спокойно и не жалуюсь. Хотелось бы найти родителей, посмотреть на них. Но простить их? Не прощу. Какой бы ни был ребенок, нормальные родители не отказались бы, — считает Валентина Клепикова. — Может, ответственности испугались и поэтому бросили меня? Я уже полжизни прожила, осуждать их не собираюсь, но посмотреть им в глаза хочу.

Уважаемые читатели! Валентина просит помочь ей найти родителей: Наталью Николаевну и Сергея Алексеевича Клепиковых, которые в 1988 году проживали в Новосибирске на улице Котовского. Также женщина в инвалидной коляске ищет подругу Кристину Мельникову, с которой она играла в детстве в Доме ребенка № 1 с 1988 по 1996 год. Всех, кто что-либо знает об этих людях, просим обратиться по номеру Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03.

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