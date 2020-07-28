«Думали, я мертвая»: безногая девушка, которую мать бросила в детском доме, обрела семью

Оксана родилась с одной рукой и без ног в Туве. 19-летняя мать, увидев ребенка, была в шоке. Родня и врачи роддома уговорили написать отказную, прогнозируя, что малышка долго не проживет. Но они ошиблись. Девочка выросла в интернате самостоятельной, половину жизни она искала хоть каких-то родственников, даже писала в «Жди меня». А в это время ее родную мать мучила совесть, женщине снились кошмары. «А вдруг жива?» — думала про брошенную дочь она. В судьбу вмешались социальные сети. С помощью «Одноклассников» родные люди все-таки нашли друг друга. Почему дочь простила мать и как выжить человеку только с одной рукой — в материале КП-Новосибирск.

Оксане приходится нелегко. Фото: предоставлено героями публикации.

«МОЛОДАЯ, РОДИШЬ ЕЩЕ»

Оксана с рождения имеет тяжелый диагноз. Сейчас ей 31 год, она живет в Новосибирске. Женщина не может полноценно ходить и пользоваться правой рукой — вместо трех конечностей у нее культи. Оксана родилась в одном из сел Республики Тыва в 1989 году и сразу оказалась в реанимации. Мало того, что ребенок родился калекой, врачи еще поставили диагноз «ДЦП».

— Я появилась на свет тяжелобольной. Маме врачи так и сказали, что я не выживу. Уговаривали отказаться от меня: «Молодая, родишь еще». Бабушка с дедушкой тоже настояли на этом. И она отказалась от меня, — говорит Оксана.

Однако врачи сумели выходить тяжелобольного ребенка — сначала отправили младенца в Дом малютки города Кызыла, потом — в интернате. Там девушка встретила свои 18 лет. Она мечтала об отдельном жилье, но ее не выпускали в самостоятельную жизнь, переведя в психо-неврологический центр. Оксана считает, потому что «много качала права». Но есть, возможно, и другое объяснение: никто не осмеливался брать на себя ответственность за то, как девушка с одной рукой будет жить самостоятельно.

Может, так бы и жила Оксана в казенном доме, если бы ее не увидела местная жительница Надежда. Она взяла опеку над взрослой девушкой и забрала к себе в семью. Именно ее Оксана считает второй мамой. Но первую — несмотря на предательство — все равно продолжала искать. Искала все детство, искала подростком, искала и будучи уже взрослой женщиной.

Мама нашла Оксану через "Одноклассники" 10 лет назад,но забрала к себе сестра.ФОТО:предоставлено Сергеем Зайковым

ИЗ ИНТЕРНАТА В ИНТЕРНЕТ

Жизнь Оксаны резко изменили «Одноклассники». В 2010 году она зарегистрировалась в соцсети, чтобы завести новых друзей. В один прекрасный день к ней в личку постучалась женщина из Новосибирска. Назовем ее Тамарой*, так как прошлого своего она до сих пор стыдится и просит изменить имя. Сначала Тамара долго и неуклюже извинялась, а потом написала: «Я твоя мама».

— Она искала ее всю жизнь, корила себя. И нашла по имени и фамилии, которые дала Оксане при рождении. А Оксана никогда их не меняла — ее же не удочеряли, — рассказала КП-Новосибирск двоюродная сестра Оксаны.

Она уверена, что судьба будто наказывала ее тетку Тамару за то, что бросила свою дочь в роддоме. Личная жизнь не складывалась: одинокая, безработная, без своего угла...

— Тогда у тети Томы не было ничего: ни своей квартиры, ни работы, ни денег — только проблемы со здоровьем. Возможно, страх, чувство вины, неприятие себя мешало ей начать поиски дочери до того момента. А вот Оксана всю жизнь искала маму, своих родственников, даже обращалась в «Жди меня». Мечтала найти хоть кого-то из дальней родни, а тут вся компания нашлась. И самое удивительное — после этого и жизнь тети Томы начала налаживаться: работу нашла, жилье, — продолжает двоюродная сестра.

Оксана может построить беседку, изготовить любую мебель одной рукой.

Тамара нашла Оксану, но она не могла забрать ее к себе. Хотя очень хотела увидеть, попросить прощения, глядя в глаза, и обнять. И вот четыре года назад двоюродная сестра решила: пусть приезжает к нам.

Девушка признается: конечно, она сначала сомневалась, да и не все родственники поняли такой порыв. Говорили: «У тебя же муж, дети. Куда тебе еще один рот». Но девушка настояла на своем, и в апреле 2016 года Оксана впервые увидела Новосибирск и свою родню.

— Ни разу не пожалела, что живу с сестрой. У нас большая семья, общаемся с ее мамой, вместе проводим праздники. Оксана может все — даже больше, чем мужики с руками и ногами. Беседку сама построила — с помощью только одной руки! Наладила розетки, прибила полки, затеяла в доме перестановку. Очень деятельный человек, у нее много энергии — себя реализует, находит каких-то помощников. На даче у нее мастерская, она постоянно заказывает лобзики, бензопилы, — описывает сестра Анастасия*.

Оксана, Игорь и Орлан дружат много лет, им тоже нужны коляски и семья. Фото: Предоставлено героями публикации

МАМУ ПРОСТИЛА, А МЕЧТАЕТ О КОЛЯСКЕ

Сестра говорит, что Оксана — почти знаменитость в узком кругу своих знакомых с инвалидностью и без ограничений по здоровью. Ее знают в Бердском пансионате имени Калинина — там живет Оксанин друг Игорь, и девушка периодически навещает юношу.

Каждое лето Оксана собирает вещи и уезжает на несколько месяцев обратно в Туву — к своим интернатовским друзьям и второй матери Надежде. Все делает сама — заказывает такси, забирается в автобус или поезд, доезжает до деревни. Там ее встречают с хлебом-солью, ведь девушка никому не отказывает в помощи, начиная от бытовых забот — прополоть картошку — до сбора вещей для детей из неблагополучных семей. Оксана могла бы принести еще больше пользы людям, если бы не была ограничена в передвижениях.

Знакомая обратилась в благотворительный фонд, теперь новосибирцы собирают деньги на коляску. Фото: Предоставлено Сергеем Зайковым

— Сестра мечтает о коляске-внедорожнике, чтобы гулять по Новосибирску и работать летом в деревне. Но самостоятельно заработать такую сумму пока не получается, нет таких денег и у родственников. Очевидных обид и желания чувствовать себя жертвой у Оксаны нет — сестра очень зрело относится к жизни. Она умеет принимать и ценить то, что есть. Сейчас ей нет смысла обижаться на родителей, предъявлять им претензии. Маму она простила, — добавляет Анастасия. — Теперь у нее есть даже две семьи! Сбылась мечта — найти близких, и надо просто радоваться тому, что есть.

Знакомые Оксаны обратились в благотворительный фонд «Рука помощи» и открыли сбор средств на современную коляску для молодой женщины. В отделе соцзащиты выдали стандартную коляску, но Оксана не может одной рукой крутить сразу два колеса. Стоимость инвалидного кресла, которое облегчит ей жизнь, около 80 тысяч рублей — и часть суммы уже собрана.

* Имена матери и сестры изменены по просьбе героев публикации.

Девушка с одной рукой выжила и обрела семью в Новосибирске.Видео предоставлено БФ "Рука помощи"

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