«Бирочка из роддома, кусочек ее волос - храню это всю жизнь»: матерью безрукой американки оказалась многодетная жительница Новосибирска

Инга (слева) выросла красавицей. Она очень похожа на свою маму из Новосибирска. Фото: https://www.instagram.com/ingadanielle/А также предоставлено героиней публикации.

О безрукой 20-летней американке Инге Петри писали многие мировые СМИ. Удивительная девушка научилась все делать ногами: водить машину, красить глаза, есть китайскими палочками и даже играть на виолончели. Она выучилась в колледже на юриста, нашла себе работу и парня. А вот родную маму найти не могла. Инга рассказала, что родом из России: из новосибирского дома малютки ее увезли в приемную семью в США, когда ей было 2,5 года. Зацепок очень мало. Но «Комсомолка» нашла родную мать девушки. Сможет ли Инга простить ее - в материале КП-Новосибирск.

«ОНА ВСЕ ВРЕМЯ ПЛАЧЕТ: «Я БРОСИЛА ДОЧЬ»

Когда мы рассказали об Инге Петри, оставили под заметкой телефон редакции. И вскоре получили сообщения - сначала от воспитательницы дома ребенка, которая помнила необычную малышку, а потом от читательницы:

- Пишу по поводу девочки без ручек из Новосибирска. Я знаю ее маму, это совершенно точно она! Есть много доказательств!

Мамой девушки оказалась многодетная жительница Новосибирска, помимо Инги у нее еще трое - старший 18-летний сын и две девочки - 7 и 5 лет, у всех разные отцы. Живут скромно - в комнате общежития.

- Лена (имя изменено по просьбе женщины. - Прим. ред.) нигде не работает - девчонками занимается. От нас, подруг, она никогда не скрывала, что бросила первого ребенка. Она все время плачет, корит себя, что бросила дочку, которая родилась без ручек. Постоянно в разговорах у нас всплывало: «Инга-Инга», «Наверное, она красивой выросла», «Интересно, а как там моя Инга?» Я даже видела ее детские фотографии, Лена их хранит: там они вместе на прогулке возле дома ребенка, где Лена ее навещала. Я с ней поговорю. Может, она захочет с вами пообщаться, - добавила наша собеседница.

И Елена согласилась. Трубку взяла со словами: «Я ждала вашего звонка!» - и начинает рыдать. Рассказывает: ей тогда было, как Инге сейчас, 20 лет. 1999 год, лихолетье, денег нет...

Мама Инги в молодости. Фото: предоставлено героиней публикации.

«ТЫ ЗАЙДИ ПОСМОТРИ, КАКАЯ ОНА КРАСИВАЯ»

- Отец Инги был на пару лет меня старше, но отвернулся от меня, когда я уже забеременела. Мы разошлись. Сама я росла в многодетной семье, нас трое было, и мама моя пообещала: «Рожай, поддержим». Вещи детские закупили. Я обследования все прошла. На УЗИ был молодой врач. Он не заметил, что с ребенком что-то не так. Сказал лишь: «Девочка у вас будет». А про ручки - ничего. Может, он после института только был и неопытный... Я потом в мэрию бегала, везде писала, чтобы его уволили, а он так до сих пор и работает... Роды были тяжелыми, лежала перед этим на сохранении, воды три дня отходили. И вот. Девочка родилась, а оказалась без ручек, - рассказала КП-Новосибирск Елена.

Врач показывает малышку маме. Фото: предоставлено героиней публикации.

Для молодой матери это стало ударом. Но еще больший удар, по словам Елены, был от родных.

- Мама узнала, что ее внучка без ручек. Говорит: «Откажись! Откажись, мы не потянем». Я говорю: «Ты зайди, посмотри, какая она красивая». Но она заставила меня написать отказную, - рыдает Елена. - До сих пор помню этот кошмар: зима и я по стенке сползаю, рыдая... Медсестра заходит: «Вашу девочку сейчас унесут. Будете прощаться?» Я ее, кстати, Полиной хотела назвать. Инга - это имя, которое дали врачи, так как я отказалась...

Мама Инги уверяет: написала отказ от дочки под нажимом родных. Она до сих пор хранит ее детские фото и волосы. Фото: предоставлено героиней публикации.

«ОНА У ТЕБЯ НА МИР БУДЕТ С БАЛКОНА СМОТРЕТЬ»

Елена хоть и написала отказную, но связь с дочкой старалась не потерять. Говорит, навещала Ингу в доме ребенка. У нее действительно есть альбом с фотографиями, где она молодая на прогулке с девочкой. Глядя на архивные фото, понимаешь, что Инга - копия мамы.

Молодая мать навещала дочку в доме ребенка. Фото: предоставлено героиней публикации.

- Я ее навещала. Но все вокруг говорили: «Оставь ребенка в покое. Что ты ей дашь? Она у тебя будет всю жизнь с балкона смотреть на этот мир». И я себе представляла, как она идет по улице без ручек, а все над ней смеются. Сердце разрывалось. А потом мы вместе с другом поехали кататься на машине, под конец в ней уснули с включенной печкой и угорели - он насмерть, а я в больницу попала, с памятью проблемы были. Через три месяца пришла в дом ребенка, как обычно, навестить Ингу, а мне говорят: «Не ищи ее. Она в Америке», - вспоминает Елена. - Что со мной было, не описать. Родные успокаивали, говорили - это шанс для девочки. Моя тетя тогда сказала: «Лена, в США совсем другое отношение к таким людям. Для них дотронуться до инвалида - это прикоснуться к Богу. Инге повезло». А я молила: «Господи, хоть бы ее не на органы забрали, хоть бы была хорошая семья».

Девочка родилась без рук и попала в дом ребенка. Фото: предоставлено героиней публикации.

Инга попала в семью, где было много приемных детей. Папа - бухгалтер, мама - музыкант, оба верующие. Дети росли в любви. Без этого и не представить, как безрукая девочка могла превратиться в красавицу, которую инвалидом язык не поворачивается назвать. Когда Елена увидела фото Инги в «Комсомолке», снова расплакалась.

- Как на меня похожа. И волосы... Бирочку из роддома, кусочек ее волос, ее золотую кудряшку храню всю жизнь. Если она не верит, что я - ее мама, пусть ДНК сделает, у меня просто денег нет, - говорит Елена.

РЕАКЦИЯ ИНГИ: «ЕЙ НЕ НУЖНО ИЗВИНЯТЬСЯ»

Инга действительно не с первого раза поверила, что это не розыгрыш или разводка мошенников. Только после того, как увидела себя маленькую на фотографиях, начала общаться. А про маму написала коротко: «Красивая...» «Вышлите фото моих сестричек. А братика? А еще родственники есть?» - завалила она нас вопросами.

Инга на руках у родной мамы. Скоро ее увезут из России. Фото: предоставлено героиней публикации.

- Елене не нужно извиняться, она взрослый человек с семьей, - написала «Комсомолке» Инга и добавила: - Не хочу с ней общаться публично. Если она хочет протянуть мне руку, пусть напишет, передайте ей адрес. Я боюсь добавлять драматизма в нашу историю. Знаю, что ее могут осуждать в России, а она не должна чувствовать себя дерьмом, извините за грубость. Просто я хочу ее защитить.

На прогулке возле дома ребенка. Фото: предоставлено героиней публикации.

У Елены теперь есть адрес дочери, у нее появился шанс исправить то, что сделала 20 лет назад. Но только родственники ее... против. Переживают за Ингу. Они тоже написали в «КП».

- Лена - лгунья. И маму свою оговорила. Она сама бросила дочь. К тому же у нее давние проблемы с алкоголем. Всем просто жалко это дитя из Америки. Не хочется, чтобы девочка стала для мамы кошельком, - признаются родные.

Елена сначала отрицала все нападки, а потом перестала брать трубку, отменила встречу с журналистами. Прошло несколько дней, и мы получили новое сообщение от Инги. «Почему мама мне не пишет?» - удивилась она. И если честно, мы не знаем, что ей ответить… И чем закончится эта история…