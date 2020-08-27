Известная девушка без рук из США нашла родную мать в России: правда растрогала ее

На фото Инга Петри (слева) и ее мама из России в молодости. Фото: https://www.instagram.com/ingadanielle/ А также предоставлено героиней публикации.

20-летняя американка Инга Петри, о которой писали многие мировые СМИ, нашла свою биологическую мать в России. Ею оказалась жительница Новосибирска, у которой помимо Инги есть еще трое детей, самой младшей девочке скоро исполнится пять лет. Об Инге многодетная женщина узнала из статьи в «Комсомолке».

— Я когда увидела ее (фото на сайте kp.ru), сразу поняла: «Это моя девочка!». Это был 1999 год, трудное время. Я проходила все обследования, даже лежала на сохранении. Врачи говорили, что с ребенком все в порядке. Но девочка родилась без ручек. Мне тогда было 20 лет, отец Инги бросил меня еще беременной. Поддержки ждать было не от кого: родственники и врачи твердили: откажись от нее, что ты ей можешь дать? Так я написала отказную, а потом ее удочерили иностранцы, увезли в США. Все эти годы я рыдала, молила, чтобы ее на пустили на органы, чтобы у нее сложилась хорошо жизнь, — рассказала КП-Новосибирск женщина и предоставила редакции фотографии, доказывающие ее родство с Ингой.

Эти снимки мы переслали Инге Петри. Американка на них узнала себя. Ее растрогало, что у нее есть две младшие сестры и уже взрослый брат. На старые фотографии своей матери она отреагировала коротко: «Красивая». Сейчас Инга и ее мама общаются в соцсетях. Инга при этом просит не осуждать женщину: «Ей не за что передо мной извиняться». Она подчеркивает, что ее жизнь сложилась удачно. Она росла в заботе и любви, научилась все делать ногами: водить машину, краситься и даже играть на виолончели. У девушки есть парень, работа, большая семья, которая с недавних пор стала еще больше благодаря многочисленной родне в России.

Напомним, ранее КП-Новосибирск помогла жительнице Канады найти родную бабушку в России. Кэти Шредэр была также удочерена иностранцами из новосибирского детдома.

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