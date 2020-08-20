Девушка-виолончель: родившаяся без рук американка рассказала о биологической матери из России

Инга выросла красивой и талантливой девушкой. Фото: https://www.instagram.com/ingadanielle/

20-летняя Инга Петри живет в американском городе Атланте счастливой жизнью — родители, муж и работа в благотворительной организации. У девушки с детства нет рук, но она научилась все делать ногами: красить глаза, водить автомобиль и даже играть на виолончели! Инга ведет свой блог на YouTube и в «Инстаграме». И недавно разоткровенничалась. Рассказала, что родители ей не родные, а сама она родом из Сибири. Когда малышке было два года, ее удочерили американцы. КП-Новосибирск ищет родителей Инги Петри и воспитательниц из детского дома, которые помнят необычную девочку без рук.

Такой малышкой Инга уехала из России. Фото: https://www.facebook.com/sharon.dennehy/

«СПАСИБО, ЧТО ВЫБРАЛИ МЕНЯ»

Инга появилась на свет в Новосибирске с тяжелым диагнозом: «аплазия верхних конечностей». У эмбриона не сформировались руки. Наверное, родная мама, увидев новорожденную девочку-калеку, испугалась. И отказалась от нее. 2,5 года Инга росла в доме малютки.

А потом необычной белокурой малышке повезло — по международной программе усыновления она попала в семью американцев Дэниэла и Дженнифер Петри. Приемные родители были верующими. Отец — бухгалтер, мама — учитель музыки. И Инга была не первым ребенком в семье.

— Мои родители — два самых удивительных человека, которых я когда-либо встречала. Они посвятили свою жизнь тому, что усыновили и сделали счастливыми шестерых детей, перевезли их из других стран в Штаты просто для того, чтобы эти дети могли получить прекрасное образование, а также найти отличных друзей. Мама и папа женаты уже 21 год, и со временем их любовь только растет. Мой папа обожает мою маму и относится к ней с величайшим уважением, — рассказывает Инга Петри своим подписчикам. — Моя мама проводит всю свою жизнь, неустанно работая на своих шестерых детей. Мама и папа, вы показали мне больше любви, чем большинство людей видят за всю свою жизнь. Спасибо, что выбрали меня, когда никто другой не смог бы, а затем дали мне самую прекрасную жизнь, о которой я когда-либо могла мечтать. Именно благодаря вам обоим я могу самостоятельно поступить в колледж в Нью-Йорке и у меня есть навыки и стремление усердно работать и добиваться успеха. Если мой брак будет хотя бы наполовину таким же прекрасным, как ваш, я стану одним из самых счастливых людей на свете.

Такое признание в любви родителям не на пустом месте. Они действительно вырастили из дочки не инвалида, а веселую самостоятельную и даже талантливую девушку. Она учится на юриста в Нью-Йорке. Играет на виолончели ногами! С помощью ног ловко держит ложку, ручку, руль машины и даже кисточку для макияжа. На YouTube есть несколько роликов, где Инга показывает, как она мастерски может накрасить глаза и припудрить носик.

Протезы девушка не носит. Сначала в семье не было на них денег. А потом Инга поняла, что с ними ей просто неудобно, и отказалась от имитации рук. Большинство подписчиков восхищаются ловкостью и выносливостью девушки. Но, как и у любого блогера, у Инги есть хейтеры.

— Некоторые считают меня чрезмерно сексуальной и говорят, что я «слишком привлекательна для того, у кого нет рук». Я считаю, что это оскорбительно, — говорит Инга.

СВИДАНИЯ БЕЗ РУК

Инга не ищет популярности у противоположного пола — за 20 лет у сибирячки было всего два парня. С первым она встречалась с 15 лет, но роман закончился три года спустя. А в 19 лет Инга встретила новую любовь.

Новый избранник Джозеф Макуга два месяца добивался русской девушки! Все дело в строгих правилах: все-таки Инга воспитана в христианской семье. Поэтому даже первый поцелуй казался для нее чем-то очень серьезным. И волнительным.

— Целоваться на первом свидании было бы странно. Особенно для моего парня — потому что у меня нет рук, чтобы обнять его. Для того, чтобы научиться целоваться, мне пришлось много бороться с мыслью, что я буду целоваться хуже, чем другие, — призналась Инга Петри.

Подписчики просят Ингу рассказывать не только про поцелуи, но и про биологических родителей из России. Но Инга в ответ молчит. Виктория Шарбоно — знакомая семьи Петри. Она работает в одном из детских приютов в Казахстане волонтером и помогала с усыновлением Инги. Женщина считает, что однажды девушка все-таки захочет узнать о своих корнях.

— Я знаю многих детей, которые нашли своих биологических родителей. Для некоторых это был хороший опыт, для кого-то нет. Я думаю, дети должны знать свою историю, и правда о родителях все-таки очень важна, — поделилась с КП-Новосибирск Виктория Шарбоно.

А вот Инга передала через знакомых, что не будет общаться с российскими журналистами. Видимо, держит обиду на тех, кто бросил ее одну в детдоме...

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