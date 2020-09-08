Сирота сибирская: женщина, которую ребенком сдали в детдом, нашла родных спустя 34 года поисков

Сибирячка только в 14 лет узнала, что ее удочерили. Фото: личный архив.

55-летняя Любовь Костюченко еще год назад могла только мечтать о том, чтобы встречать праздники с родными, ездить к ним в гости. С 14 лет сибирячка знала, что росла в приемной семье, и пыталась выяснить, кто и почему отдал ее в детдом. А в тысяче километров от Новосибирска, под Абаканом, родственники тоже мечтали ее найти. Как случайность помогла Любови обнаружить нужную ниточку в Хакасии - в материале КП-Новосибирск.

Любовь во время поисков напутала с фамилией. Фото: личный архив.

«ПРОГОВОРИЛАСЬ ТЕТЯ»

— До 14 лет приемные родители растили меня как родную дочку: я не знала, что почти до двух лет жила в детском доме. У меня было все: игрушки, наряды, обо мне заботились. Единственное, из-за проблем с печенью я была худенькой, — рассказала КП-Новосибирск Любовь. — Как я узнала, что неродная? Однажды проговорилась жена родного брата моего приемного папы. Мы приехали к ним в гости, и она мне сказала: «Знаешь, почему ты такая худая? Тебя плохо кормят, потому что ты неродная». Я рыдала после этих слов, а мой приемный папа устроил взбучку своему брату за то, что его жена такое выдала.

Отнекиваться приемные родители Любы не стали: рассказали, что взяли ее из детского дома. Для подростка это стало шоком.

— Как только на меня начинали ругаться, я парировала: «Вы так говорите, потому что я неродная». Как-то вообще сбежала из дома, — вспоминает Любовь. — Сейчас стыдно, конечно, за свои выходки: столько моим приемным маме и папе пришлось вытерпеть...

В 20 лет Люба решила все-таки найти биологических родителей, вот только перепутала одну букву в фамилии: стала искать в Абакане (приемные мама с папой рассказали, что она родом из Хакасии) Алевтину и Юрия не Мониных, а Муниных. И никакого толка не было.

— Ошибку заметил мой приемный папа: он услышал один из моих разговоров о поисках и понял, что я запуталась в фамилии, — говорит сибирячка. — Так что мне пришлось обращаться с новым письмом на передачу «Жди меня».

Семья мамы сибирячки. Фото: личный архив.

«Я МОЛИЛА ОТЦА ЛЮБЫ ОТДАТЬ ДЕВОЧКУ МНЕ, НО ОН ВСЕХ ОБМАНУЛ»

— Мы о Любе ни на один день не забывали, — уверяет Елена Аркадьевна, родная тетя сибирячка. — Я к ее маме, Алевтине, прямо перед родами в больницу приходила, навещала. Она была моей старшей сестрой. Она плохо себя чувствовала. Мужа Аллы — так мы ее называли в семье — в больнице не было: еще до родов он работал в тайге, и на него упало дерево. Передвигаться с трудом мог и только на костылях. В общем, все трагично у них получилось.

Когда Люба родилась, случилась беда: сразу же после родов ее мама умерла. Ребенка отдали отцу, который и о себе толком позаботиться не мог.

— Я просила Юру — родного отца Любы — отдать девочку мне. Но в 20 лет у меня еще не было мужа, и опеку над ребенком мне никто не дал бы, — объясняет Елена Аркадьевна. — А потом он нам всем соврал: заявил, что отдал Любу хорошей женщине в Новосибирске. Мы стали выпытывать адрес этой женщины, но Юра отмахивался: «Зачем тебе это?..»

Где находится ребенок, семья так и не узнала, но о Любе никто не забывал.

— У меня еще брат был, и я попросила его назвать дочку Любой. Так что сейчас у нас в роду две Любови, — продолжает Елена Аркадьевна.

И только перед самой смертью Юрий сознался, что отдал Любу в детдом. Семья была в шоке, начался новый виток поисков — и тоже через программу «Жди меня».

Любовь вместе со своей тетей. Фото: личный архив.

«ВПЕРВЫЕ ПОЧУВСТВОВАЛА РОДНУЮ КРОВЬ»

— Помню, как мне позвонили из передачи, сказали, что моя семья в Хакасии. Назвали поселок, адрес, — в голосе Любы слышны слезы. — Но телефона их не было: я стала звонить в местную администрацию, глава пообещал помочь. И вскоре перезвонил и дал трубку моим родным! Мы все тогда очень сильно плакали.

Пока Любовь говорила по телефону, ее дочка уже купила для сибирячки билеты в Абакан. Так что через три часа женщина сидела в самолете и мечтала о встрече с родными.

— Я в тот момент очень переживала, что мы небогатая семья и Любе будем просто не нужны, — признается Елена Аркадьевна.

— Меня потом спрашивали: почувствовала, что такое родная кровь? Да, я почувствовала: со мной раньше никогда такого не было. Внутри будто была какая-то пустота, а сейчас ее нет, — делится Любовь. — Когда рассказала об этом сестрам и братьям из приемной семьи, они попросили меня их не бросать. Конечно, я их не брошу — они часть моей семьи.

Любовь, ее двоюродный и его супруга. Фото: личный архив.

Кстати со второй Любой, что живет в Хакасии, сибирячка тоже познакомилась.

— Мы с ней очень похожи, — считает Люба.

Нашла Любовь и родственников со стороны отца: оказалось, что они тоже помнили о пропавшей девочке.

— Сначала мой приемный папа очень переживал, но потом тетя Лена с ним поговорила по телефону, поблагодарила за то, что они вместе с приемной мамой меня воспитали. Так что сейчас они дружат и болтают по телефону. И лучше я ничего и не могла пожелать! — добавляет Любовь.

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