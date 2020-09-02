Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 3 сентября 2020 года: мертвого пациента нашли у коронавирусного госпиталя

Трагедия с пациентом произошла в инфекционной больнице №1. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 3 сентября 2020 года обнадеживают новосибирцев. По информации оперативного штаба за прошедшие сутки в регионе выявлено 45 новых заболевших COVID-19. Всего в регионе было зарегистрировано 11 501 человек с коронавирусом. Новосибирская область остается на 19 месте в общероссийском рейтинге заболеваемости.

Статистика заболеваемости COVID-19 на 3 сентября 2020 года в Новосибирской области. Фото: сервис "Яндекс"

ПРИРОСТ ИЗЛЕЧИВШИХСЯ

В Новосибирской области сохраняется хорошая тенденция на выздоровление и спад эпидемии коронавируса. Врачи выписали из больниц 63 излечившихся пациента, всего с начала эпидемии в регионе выздоровели 10 229 человек.

НОВЫЕ ЖЕРТВЫ COVID-19

Смертность от коронавируса остаетсяр на прежнем уровне. За сутки скончались три пациента, по данным оперативного штаба среди жертв оказались 55-летний мужчина и две женщины в возрасте 80 лет и 84 лет. Общее число смертей от COVID-19 составляет 364 человека.

ПАЦЕНТА НАШЛИ МЕРТВЫМ У КОРОНАВИРУСНОГО ГОСПИТАЛЯ

Пациента коронавирусного госпиталя нашли мертвым под окнами больницы. Трагедия произошла в инфекционной больнице №1, около 09:00 часов утра. От полученных травм мужчина скончался. Известно, что пациент страдал множественными хроническими заболеваниями.

КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ

Общее число зараженных за день: 45 человек

Масочный режим: продлен до 30 сентября. Продолжает действовать в общественном транспорте, метро, бизнес-центрах, магазинах, в парках, в общественных местах.

Школы: Открыты с 1 сентября. Школы работают на очном обучении с элементами дистанционного преподавания.

Торговые центры: частично открыты. Работают магазины всех категорий, но фудкорты, кинотеатры и детские площадки закрыты.

Театры: закрыты до 30 сентября, разрешены репетиции и подготовка к сезону.

Стадионы и спортивные соревнования: открыты, разрешено не более 25% зрителей

Санатории: открыты с 1 сентября

Кинотеатры и гостиницы: закрыты до 30 сентября.

Музеи: частично открыты, доступны пешие и водные экскурсии по записи. Посещение залов ограничено — не более полутора часов.

Рестораны: открыты залы заведений и летние веранды. В них столики стоят на расстоянии 1,5-2 метров. Всего в регионе открыто более 800 летних веранд.

Парки: работают. Аттракционы работают с 3 августа. Массовые мероприятия запрещены.

Фитнес-центры: работают с 24 августа, не более 1 человека на 4 кв.м.

Зоопарк: открыт, можно купить билеты в кассе или в электронном варианте через сайт.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru