В Новосибирске под окнами коронавирусного госпиталя нашли мертвого пациента

Мужчину нашли мертвым под окнами больницы. Фото: архив "КП" Фото: Алена МАРТЫНОВА

В Новосибирске под окнами коронавирусного госпиталя на улице Семьи Шамшиных, 40 нашли мертвого мужчину. Трагедия случилась около 9 часов утра 28 августа. Как стало известно КП-Новосибирск, это был пациент госпиталя.

— От полученных травм мужчина скончался. Известно, что мужчина страдал множественными хроническими заболеваниями, — сообщил КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

Обстоятельства и причины смерти сибиряка выясняются. Корреспонденты КП-Новосибирск направили запрос в Следственном комитете РФ по Новосибирской области.

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