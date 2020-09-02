Еще 45 за сутки: В Новосибирской области коронавирусом заболели 11,5 тысяч человек

Выздоровевших за сутки - 63 человека. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В среду, 2 сентября, в оперативном штабе правительства региона сообщили о еще 45 заболевших коронавирусом за сутки. Выздоровели за сутки больше — 63 человека.

— С начала пандемии коронавирусом заболели всего 11 501 человек, из них — 685 детей. 10 229 пациентов выписаны с выздоровлением. Скончались всего 364 человека, — рассказали в оперативном штабе.

В отделениях интенсивной терапии находятся 33 человека, к аппаратам ИВЛ подключены 8 пациентов

Сейчас в детскую больницу №3 госпитализированы 18 детей: те, у кого коронавирус подозревают, и те, у которых диагноз подтвердился. В больницах Новосибирска также лежат 901 взрослый пациент.

Всего в Новосибирской области провели 424 936 теста на коронавирус. Под медицинским наблюдением находятся 294 жителя региона, 36 685 человека сняты с меднаблюдения.

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