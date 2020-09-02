В Новосибирской области от коронавируса скончались еще три человека: что о них известно

От коронавируса умерли трое за последние сутки. Фото: архив КП

В среду, 2 сентября, стало известно о том, что за последние сутки в Новосибирской области от коронавируса умерли еще три пациента инфекционного госпиталя. Об этом сообщили в оперштабе правительства региона.

— Скончались еще три пациента: мужчина, ему было 55 лет, и две женщины в возрасте 80 лет и 84 года. Всего от коронавируса в регионе скончалось 364 человека, — говорится в сообщении оперштаба.

Сейчас в реанимации — 33 пациента, подключены к ИВЛ — 8 человек.

За последние сутки коронавирусом заболели 45 человек, выздоровели 63 пациента.

С начала эпидемии коронавирус диагностировали 11 501 человека, в том числе у 685 детей, выздоровели 10 229 пациентов.

В Новосибирской области до конца сентября действует режим повышенной готовности. В общественных местах необходимо быть в масках. Тем не менее, больницы, перепрофилированные под инфекционные госпитали, возвращаются к обычной работе. Больных коронавирусом будут принимать только два медучреждения.

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