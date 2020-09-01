«Катя, сдайся!»: юристы рассказали о судьбе беглой красотки, замешанной в краже бриллиантов в Новосибирске

Красотку ищет полиция. Фото: соцсети.

29-летнюю продавщицу Екатерину ищут полицейские по всей России. А в это время девушка, прячась от оперативников, рассказывает КП-Новосибирск, что она не преступница, а жертва. Напомним, ее подозревают в краже драгоценностей на 5 миллионов рублей. При этом Катя уверяет журналистов КП-Новосибирск, что до последнего момента была уверена, что делает все законно. Мол, она была тайным агентом крупной компании ФБК (финансовые и бухгалтерские консультанты) и помогала вывести на чистую воду владельца ювелирного салона «Диадема».

— Вот же у меня с ними договор официальный, — убеждает журналистов красотка-продавец. — Там было соглашение о коммерческой тайне, поэтому я молчала и выполняла все задания по инструкции.

Тот договор с некой фирмой ФБК, который подписала Катя, думая, что наконец-то нашла нормальную работу.

Задания Кате присылали в мессенджеры такие же тайные агенты. А выносить золото из магазина, по словам девушки, ей тоже помогали якобы сотрудники ФБК под прикрытием. Они должны были проверить бриллианты на подлинность и вернуть обратно. Только сейчас телефоны всей агентурной сети молчат. А драгоценности испарились.

— Я сглупила, — призналась Катя. Она боится, плачет, прячется и уверяет, что никакого золота у нее нет.

Переписка с "работодателем" из ФБК. Девушке дают задание - собрать все драгоценности с витрины. Фото: Предоставлено героем публикации

ФБК ОКАЗАЛАСЬ ВПОЛНЕ РЕАЛЬНОЙ ФИРМОЙ

Фирма ООО «ФБК» действительно существует. Главный офис находится в Москве. Руководство компании от нас узнало, что «замешано в детективно-шпионской драме». Представитель фирмы подробно изучил трудовой договор, который нам предоставила Катерина.

— Договор, сканы которого приведены в вашем материале, поддельный, — утверждает представитель ФБК Петр Гельтищев. — Там действительно частично используются реквизиты компании. Найти их просто, они есть в общем доступе. Но наименование банка и его реквизиты указаны другие. Документ содержит поддельные подпись и печать. У президента нашей компании другая подпись, а такой печати у нас вовсе нет. И нет представительства «ФБК Grant Thornton» в Новосибирске.

Петр Гельтищев уверен, что в данном случае доверчивостью девушки воспользовались мошенники. Компания уж точно не нанимает никаких тайных агентов, да и у Кати, которая работала то продавцом, то нянечкой, не было шансов претендовать на должность аудитора.

Катя сейчас в розыске. Ориентировку на нее разослало журналистам ГУ МВД по Новосибирской области.

КАТЯ, СДАЙСЯ!

Пока Екатерина является единственной подозреваемой в крупной краже. Именно ее ищут полицейские по всему городу. Но девушка дрожит от страха и в тюрьму не хочет. Катя утверждает, что общается с адвокатом, который ее консультирует. Учитывая способность сибирячки попадать в криминальные истории, а также ее безграничную доверчивость к первым встречным людям, мы попросили независимого юриста Михаила Жукова прокомментировать ситуацию и рассказать, как нашей героине выпутаться из этой детективной истории с наименьшими потерями.

— В данном случае речь идет не о краже как таковой, а о пособничестве. В законе прописано, что пособником признается лицо, содействующее при совершении преступления советами, указаниями, предоставлением информации либо устранением препятствий. А если верить рассказу девушки, умысла на кражу у нее не было, но помощь в ней она все равно оказала. Закон не предусматривает скидок за пособничество, то есть ей грозит, как и другим участникам этой истории, до 10 лет колонии, так как кража в особо крупном размере была совершена организованной группой. По-хорошему Катерине необходимо сдаться полиции, как-то пойти на сделку с правоохранительными органами, рассказать свою версию. Тогда к девушке отнесутся более лояльно. Пока же, если полиция выйдет на нее сама, ее могут арестовать и отправить в СИЗО до начала суда, ведь постоянного дохода у Екатерины нет, адреса регистрации она меняет, да даже паспорт не может предъявить — какой тут может быть домашний арест? Что касается итогового приговора, то я думаю, что девушка имеет все шансы получить условный срок. Если будет активно сотрудничать со следствием, подпишет досудебное соглашение, расскажет все о подельниках, то в итоге может остаться на свободе — закон это позволяет.

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